Brazílsky exprezident sa dobrovoľne odovzdá do rúk polície

Sao Paolo 7. apríla (TASR) - Odsúdený brazílsky exprezident Luiz Inácio Lula da Silva súhlasil v sobotu, že sa dobrovoľne odovzdá do rúk polície a nastúpi do výkonu trestu, informovala spravodajská stanica BBC.



Lula da Silva to oznámil svojim priaznivcom na pódiu pred budovou odborárov na predmestí mesta Sao Paolo, kde sa zdržiaval počas uplynulých dní.



Brazílsky Federálny najvyšší súd v sobotu zamietol žiadosť, ktorou chcel odsúdený brazílsky exprezident Lula da Silva dosiahnuť oddialenia svojho nástupu do výkonu trestu. Definitívne tak platí príkaz vydaný sudcom Sérgiom Morom.



Bývalý prezident po tomto rozhodnutí nemá iné možnosti, ako sa brániť pred príkazom na nástup do väzenia.



Exprezidenta (72) uznali v júli minulého roka za vinného z korupcie a prania špinavých peňazí a odsúdil ho na deväť a pol roka vo väzení. Súd v Porto Alegre tento verdikt v januári potvrdil a sprísnil mu trest väzenia na 12 rokov a jeden mesiac.