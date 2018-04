Brazílsky exprezident vyčerpal možnosti vyhnúť sa nástupu do väzenia

Bývalý prezident po tomto rozhodnutí nemá iné možnosti, ako sa brániť pred príkazom na nástup do väzenia, dodala televízia Globo.

Sao Paolo 7. apríla (TASR) - Brazílsky Federálny najvyšší súd v sobotu zamietol žiadosť, ktorou chcel odsúdený brazílsky exprezident Luiz Inácio Lula da Silva dosiahnuť oddialenia svojho nástupu do výkonu trestu. Platí tak príkaz vydaný sudcom Sérgiom Morom.



Ako spresnila televízia Globo, odvolanie exprezidentových právnikov zamietol sudca Edson Fachin, ktorý sa špecializuje na boj proti korupcii.



Bývalý prezident po tomto rozhodnutí nemá iné možnosti, ako sa brániť pred príkazom na nástup do väzenia, dodala televízia Globo.



Exprezidentovi právnici podali žiadosť habeas corpus s odôvodnením, že príkaz na nástup ich mandanta do výkonu trestu bol vydaný príliš rýchlo, čo je v rozpore s potrebnými právnymi úkonmi. Podľa obhajoby súd mal počkať na ukončenie analýzy všetkých odvolaní v druhej inštancii, čo sa nestalo.



S odvolaním a sťažnosťou podobného znenia sa advokáti obrátili aj na Najvyšší súd, ktorý je v rebríčku dôležitosti nižšie ako Federálny najvyšší súd - najvyššia odvolacia inštanciou v justičnom systéme Brazílie. Aj odvolanie podané na Najvyššom súde bolo zamietnuté.



Lula da Silva v piatok neuposlúchol lehotu 24 hodín stanovenú vo štvrtok brazílskym federálnym sudcom Sérgiom Morom, ktorá vypršala v piatok o 17.00 h miestneho času a nedostavil sa dobrovoľne na políciu v meste Curitiba v štáte Paraná na juhu Brazílie.



Exprezidenta (72) uznali v júli minulého roka za vinného z korupcie a prania špinavých peňazí a odsúdil ho na deväť a pol roka vo väzení. Súd v Porto Alegre tento verdikt v januári potvrdil a sprísnil mu trest väzenia na 12 rokov a jeden mesiac.



Luiz Inácio Lula da Silva bol prezidentom Brazílie v rokoch 2003-11.