Brazílsky prezident Bolsonaro navštívil Múr nárekov aj s Netanjahuom

Jeruzalem 2. apríla (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro navštívil v pondelok jeruzalemský Múr nárekov spoločne s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Podľa hovorcu izraelského ministerstva zahraničných vecí sa tak stal prvým svetovým lídrom, ktorý navštívil toto posvätné miesto s izraelským premiérom. Predtým zahraničné hlavy štátov prichádzali bez sprievodu na toto miesto, ktoré leží na území anektovanom Izraelom a podľa Palestínčanov by malo byť súčasťou ich budúceho štátu, pripomína agentúra DPA.



Bolsonarova oficiálna návšteva Múru nárekov spolu s izraelským predsedom vlády by sa mohla vnímať ako tiché uznanie izraelskej zvrchovanosti nad jeruzalemským Starým mestom.



Americký prezident Donald Trump navštívil Múr nárekov v roku 2017 bez sprievodu izraelských predstaviteľov. Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo tam bol v marci spolu s Netanjahuom.



Izrael považuje Jeruzalem za svoje nedeliteľné hlavné mesto, pokým Palestínčania chcú, aby sa východný Jeruzalem stal ich hlavným mestom.



Počas arabsko-izraelskej vojny v roku 1967 Izrael okupoval východnú časť Jeruzalema, ktorý je teraz domovom pre viac ako 300.000 Palestínčanov, a neskôr toto územie anektoval, čo sa na medzinárodnom poli nedočkalo uznania. Podľa medzinárodného spoločenstva by sa mal štatút Jeruzalema stanoviť na budúcich mierových rozhovoroch medzi Izraelom a Palestínčanmi.



Bolsonaro v nedeľu oznámil, že v Jeruzaleme otvorí kanceláriu pre obchod a inovácie. Vo svojich vyjadreniach veľvyslanectvo nespomenul. Predtým sa však zaviazal, že presťahuje veľvyslanectvo svojej krajiny do Jeruzalema.



V Izraeli má byť do stredy a v pláne nemá stretnutia s palestínskymi predstaviteľmi, dodáva DPA.