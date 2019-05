Brazílsky prezident Jair Bolsonaro zrušil cestu do New Yorku

Bolsonaro, bývalý armádny kapitán, sa dostal pod ostrú kritiku svojich oponentov za opakované rasistické a homofóbne komentáre, ako aj za environmentálnu agendu v Amazónii.

Rio de Janeiro 4. mája (TASR) - Brazílsky pravicový prezident Jair Bolsonaro zrušil cestu do New Yorku po tom, čo niekoľko spoločností vycúvalo z podujatia, na ktorom sa mal zúčastniť. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.



Brazílsko-americká obchodná komora označila v apríli Bolsonara za osobnosť roka 2019 a pozvala ho, aby sa v máji zúčastnil na slávnostnej večeri v New Yorku.



Komora si prenajala priestory v Americkom prírodovednom múzeu. Spoločnosti ako Delta Air Lines či Financial Times však uviedli, že neprídu, pretože sa tam chystá Bolsonaro. Neskôr múzeum oznámilo, že nebude hostiteľom podujatia, a to v dôsledku verejnej kritiky.



Hovorca brazílskej vlády Otávio Rego Barros v piatok uviedol, že Bolsonaro zrušil cestu "v dôsledku odporu a úmyselných útokov starostu New Yorku a tlaku záujmových skupín na inštitúcie, ktoré každoročne organizujú, sponzorujú a hostia toto podujatie".



Bolsonaro, bývalý armádny kapitán, sa dostal pod ostrú kritiku svojich oponentov za opakované rasistické a homofóbne komentáre, ako aj za environmentálnu agendu v Amazónii, naklonenú podnikateľom.



Minulý mesiac viac ako 600 európskych vedcov podpísalo list, v ktorom sa uvádza, že "nová brazílska vláda ohrozuje práva pôvodných obyvateľov a prírodné oblasti, ktoré chránia".