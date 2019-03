Brazílsky prezident nariadil oslavy výročia vojenského prevratu

Oslavy sa budú pod záštitou ministerstva obrany konať 31. marca.

Brazília 26. marca (TASR) - Brazílsky pravicový prezident Jair Bolsonaro nariadil organizovanie osláv 55. výročia vojenského prevratu z roku 1964. "Primerané" oslavy sa budú pod záštitou ministerstva obrany konať 31. marca, povedal podľa agentúry AFP v pondelok v hlavnom meste Brazília hovorca hlavy štátu Otávio Rego Barros.



Pri prevrate, ktorý trval 31. marca a 1. apríla 1964, brazílske ozbrojené sily podporované vládou Spojených štátov zvrhli prezidenta Joaoa Goularta, člena Brazílskej robotníckej strany (PTB). Nasledovalo 21 rokov vojenskej diktatúry, ktoré boli poznačené porušovaním ľudských práv. Podľa zistení tzv. komisie pravdy bolo v tomto období zabitých z politických dôvodov približne 440 ľudí, stovky ďalších oponentov vlády zatkli a mučili.



Bolsonaro, sám bývalý vojak, sa v minulosti opakovane pozitívne vyjadril o období vojenskej diktatúry. Asi polovica ministrov jeho vlády sú vojaci.



Bolsonaro má podobný názor aj na iné vojenské diktatúry v Latinskej Amerike zo 70. a 80. rokov, napríklad v Paraguaji (1954-89) alebo Čile (1973-90).



Prezidentov hovorca v pondelok uviedol, že Bolsonaro nepovažuje udalosti z 31. marca 1964 za vojenský prevrat. Naopak, "civilisti a vojaci" podľa neho spojili svoje sily v ťažkých časoch a krajinu priviedli späť na správnu cestu. "Keby sa to nestalo, dnes by sme tu mali vládu, ktorá by nebola dobrá pre nikoho," dodal Barros.