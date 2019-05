Brazílsky súd nariadil vrátenie exprezidenta Temera do väzby

Temerovi pripisujú vedúcu úlohu v dômyselnom korupčnom systéme, ktorý je predmetom vyšetrovania známeho ako operácia Autoumyváreň.

Rio de Janeiro 9. mája (TASR) - Odvolací súd v brazílskom Riu de Janeiro nariadil v stredu opätovné vzatie bývalého prezidenta Michela Temera do väzby v súvislosti s obvineniami z korupcie. Stalo sa tak niekoľko týždňov po tom, ako iný súd rozhodol o prepustení tohto 78-ročného politika na slobodu, informovala tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa.



Temerovi pripisujú vedúcu úlohu v dômyselnom korupčnom systéme, ktorý je predmetom vyšetrovania známeho ako "operácia Autoumyváreň". V marci ho zatkla polícia v meste Sao Paulo, na čo ho umiestnili do "preventívnej väzby" v Riu de Janeiro. Už po niekoľkých dňoch však súd rozhodol o prepustení exprezidenta na slobodu s tým, že na väzbu nie je dostatočný právny dôvod.



Najnovšie nariadenie odvolacieho súdu bolo vydané s "okamžitou účinnosťou", uviedol zdroj AFP.



Stredopravicový politik Temer sa stal dočasne úradujúcim prezidentom Brazílie po tom, ako prezidentku zo Strany pracujúcich (PT) Dilmu Rousseffovú parlament v roku 2016 zbavil úradu pre zlé spravovanie federálneho rozpočtu. Bol najnepopulárnejším lídrom v dejinách Brazílie a pri vlaňajšom odchode z úradu čelil mnohým obvineniam z korupcie.



Spomínaná operácia, ktorá prebieha už od roku 2014, odhalila rozsiahly korupčný systém, do ktorého boli zapojené veľké stavebné firmy a politici z viacerých strán. Usvedčených z korupcie už bolo vyše 150 osôb a stovky ďalších čelia obvineniam.