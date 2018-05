Vyšetrovanie aféry s podvodným udeľovaním azylu migrantom sa rozširuje

Nemecký rezort vnútra plánuje preto zriadenie spoločnej skupiny vyšetrovateľov Ústredného pracoviska pre boj proti korupcii a Krajinského kriminálneho úradu Brémy s podporou spolkovej polície.

Brémy 25. mája (TASR) - Do vyšetrovania škandálu okolo priebehu azylových konaní na pracovisku Spolkového úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) v severonemeckých Brémach sa zapojí aj spolková polícia a vyšetrovatelia-špecialisti na boj proti korupcii.



Nemecký spolkový rezort vnútra plánuje v tejto súvislosti zriadenie spoločnej skupiny vyšetrovateľov Ústredného pracoviska pre boj proti korupcii a Krajinského kriminálneho úradu Brémy s podporou spolkovej polície.



Po piatkovom krízovom rokovaní zástupcov centrálnych orgánov z Berlína, zainteresovaných spolkových krajín a Spolkového úradu pre migráciu a utečencov to oznámili v Brémach.



Ako je známe, vyšetrovaniu na základe podozrení z podvodného konania čelia niekdajšia šéfka brémskej pobočky BAMF a dve advokátske kancelárie. Práve oni mali v období od roku 2013 do roku 2016 neopodstatnene rozhodnúť o udelení azylu najmenej 1200 ľuďom, z ktorých každý právnikom zaplatil až do 1000 eur.



Prokuratúra viní oboch hlavných podozrivých právnikov z kriminálnej spolupráce s vtedajšou šéfkou BAMF a ďalšími obvinenými.



Podľa informácií spravodajského týždenníka Der Spiegel viedlo podvodné, v organizovanej skupine spáchané konanie k schváleniu 97 percent žiadostí o azyl.



Trestné oznámenie podali medzičasom aj na najvyššiu predstaviteľku BAMF Juttu Cordtovú, ktorá v piatok nechýbala na rokovaní v Brémach, avšak ku kauze sa predbežne nevyjadrila. Zatiaľ nevedno, či orgány prokuratúry v jej prípade začnú vyšetrovanie.



V nemeckých elektronických médiách sa už skôr objavili špekulácie, že odhalené machinácie v Brémach sú iba špičkou ľadovca a že podobné nezákonnosti sa týkajú aj najmenej ďalších desiatich filiálok BAMF.