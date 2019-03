Právne záväzné zmeny v dohode nemusia britský parlament uspokojiť

Pochybnosti o tom, do akej miery zaručujú dohodnuté zmeny právo Británie odstúpiť jednostranne od tzv. írskej poistky, však panujú naprieč celým politickým spektrom.

Londýn 12. marca (TASR) - Tri dodatočné dokumenty k dohode o tzv. brexite, ktoré v pondelok na stretnutí s predstaviteľmi EÚ vyrokovala britská premiérka Theresa Mayová, nemusia britských poslancov uspokojiť, a to pre pretrvávajúce pochybnosti o ich právnej záväznosti.



Napriek pondelkovému vyhláseniu britskej vlády o tom, že počas rozhovorov premiérky Theresy Mayovej s predstaviteľmi Európskej únie v Štrasburgu sa dohodli "právne záväzné zmeny" v dohode o brexite tak, ako to britský parlament požadoval, panuje medzi britskými poslancami skepticizmus, píše tlačová agentúra AP.



Pochybnosti o tom, do akej miery zaručujú dohodnuté zmeny právo Británie odstúpiť jednostranne od tzv. írskej poistky, však panujú naprieč celým politickým spektrom. Pritom práve strach z toho, že írska poistka natrvalo pripúta Spojené kráľovstvo k Únii, bol hlavným dôvodom, prečo britský parlament v januári odmietol pôvodnú dohodu. Neschváliť text dohody vtedy poslancom na základe daných obáv odporučil ešte v decembri generálny prokurátor Anglicka a Walesu Geoffrey Cox.



"Po podrobnom preskúmaní dokumentov by som bol udivený, ak by na ich základe generálny prokurátor zmenil charakter svojho decembrového odporúčania," vyhlásil na margo zmien Labouristický tieňový minister pre brexit Keir Starme.



Poslankyňa Heidi Allenová zverejnila na Twitteri výsledky právnej analýzy, ktorú si dala vypracovať skupina poslancov tzv. Nezávislej skupiny. Z ich analýzy podľa Allenovej vyplýva, že dodatočné dokumenty, ktoré Mayová dohodla s Bruselom "nevytvárajú predpoklady" na to, aby generálny prokurátor zmenil svoje decembrové odporúčanie.



Ako uviedla AP, pochybnosti vyjadril v tejto súvislosti už aj poslanec z Mayovej Konzervatívnej strany Dominic Grieve.



Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu budú o dohode o vystúpení Británie z EÚ druhýkrát hlasovať v utorok. V prvom januárovom hlasovaní ju odmietli veľkou väčšinou hlasov, najmä pre sporné ustanovenie tzv. írskej poistky.



V prípade opätovného zamietnutia dohody hrozí tzv. tvrdý brexit alebo odloženie termínu odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. Termín brexitu je stanovený na 29. marca.