A. Babiš: Nové referendum o brexite sa nedá vylúčiť

Praha 13. marca (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová odmietla v sobotnom telefonickom rozhovore druhé referendum o odchode z Európskej únie. Informoval o tom v stredu český premiér Andrej Babiš.



"Povedal som jej, že najlepším riešením by bolo, aby Veľká Británia zostala v Európskej únii. Preto som presvedčený, že stojí za to vypísať nové referendum," uviedol Babiš na Twitteri s tým, že o brexite s Mayovou diskutoval cez víkend. "Odmietla to, ale stále to podľa mňa nie je vylúčené".



Agentúra Reuters pripomína, že Mayová utrpela v utorok ponižujúcu porážku, keď poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu ani na druhý pokus neschválili dohodu o odchode Británie z Európskej únie, ktorú dosiahla jej vláda.



V stredu by poslanci Dolnej snemovne mali hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody, ktoré však podľa pozorovateľov tiež nebude úspešné. V takomto prípade by mal parlament vo štvrtok hlasovať o odklade termínu odchodu z Únie. V prípade, že poslanci tento návrh schvália, bude musieť premiérka o jeho odsúhlasenie požiadať Európsku úniu.