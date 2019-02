M. Barnier: Rozhodnutie o brexite je dôležitejšie ako jeho odklad

Doba trvania akéhokoľvek predĺženia sa podľa hlavného vyjednávača Európskej únie pre brexit bude spájať s otázkou, ako naložiť so získaným časom.

Viedeň 28. februára (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit (EÚ) Michel Barnier vo štvrtok znova vyzval Britániu, aby prišla s konečným rozhodnutím ohľadom odchodu z EÚ namiesto toho, aby sa snažila dosiahnuť odklad. Informovala o tom agentúra AFP.



"V dnešnej dobe najviac potrebujeme rozhodnutie, ktoré je dôležitejšie, ako dodatočný čas," povedal Barnier na tlačovej konferencii vo Viedni a dodal, že v procese brexitu nastala "vážna chvíľa".



Lídri EÚ už podľa AFP Britániu varovali, že v prípade akéhokoľvek predĺženia dvojročného procesu rokovaní, ktorý sa začal v roku 2017 aktiváciou čl. 50 Zmluvy o EÚ, musí rátať z ich strany s novými podmienkami.



"Ak je to na doriešenie technických záležitostí, predĺženie môže byť v rozsahu niekoľko týždňov a natiahnuť sa až po predvečer konania volieb do Európskeho parlamentu (EP)," povedal.



Barnier takisto pripustil možnosť dlhšieho obdobia. Upozornil však, že ak bude Británia v čase konania volieb do Európskeho parlamentu členským štátom EÚ, bude mať povinnosť zorganizovať hlasovanie. Hlavný vyjednávač takisto zopakoval, že dohoda o brexite, ktorú dosiahol Londýn s Bruselom, sa už nebude opätovne otvárať.



Barnier vo Viedni absolvoval aj rozhovory s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom, ktorý takisto poukázal na to, že májové voľby predstavujú v súvislosti s predĺžením problém, píše AFP.



"Účasť krajiny, ktorá si želá opustiť EÚ, v eurovoľbách je viac ako nezmyselná," povedal. "Naším cieľom by malo byť, aby sa brexit, ak má nastať, uskutočnil podľa plánu," dodal.



Dolná snemovňa britského parlamentu v stredu podporila pozmeňovací návrh poslancov viacerých strán korešpondujúci s utorňajším vyhlásením premiérky Theresy Mayovej, podľa ktorého Londýn môže požiadať Brusel o odklad odchodu Británie z EÚ plánovaný na 29. marca, ale len v prípade, že Dolná snemovňa v hlasovaní odmietne podporiť vyrokovanú dohodu o podmienkach brexitu, aj možnosť, že Británia 29. marca opustí Úniu bez dohody. O odložení termínu brexitu by mal parlament hlasovať 14. marca.