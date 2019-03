EP je pripravený prijať opatrenia na zmiernenie tvrdého brexitu

Ide o núdzové pravidlá zamerané na zmiernenie záťaže, ktorá môže vzniknúť na cestách a letiskách v prípade, že Británia bude mať od apríla štatút tretej krajiny.

Štrasburg 13. marca (TASR) - Riziko tzv. tvrdého brexitu ešte nikdy nebolo vyššie ako teraz. Týmito slovami poslancom Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu opísal najnovšiu situáciu v Spojenom kráľovstve hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.



Europoslanci sa v stredu dopoludnia venovali najnovšej situácii okolo dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ po tom, ako v utorok večer poslanci Dolnej komory britského parlamentu túto dohodu opätovne odmietli aj napriek politickým zárukám, ktoré v prospech britských záujmov "vydobyla" v Štrasburgu premiérka Theresa Mayová.



Ešte pred poslaneckou rozpravou v pléne EP sa stretla pracovná skupina pre brexit, ktorej predsedá Guy Verhofstadt. Ten v prvej reakcii na správy z Londýna upozornil, že zákonodarný zbor EÚ nemá nijaký dôvod na to, aby rokoval o odklade termínu brexitu, čo by malo zabrániť "chaotickému", teda neriadenému odchodu Británie z EÚ.



Európsky parlament je pripravený schváliť potrebné opatrenia, ktoré majú Európanom pomôcť vyrovnať sa s dôsledkami tvrdého brexitu. Ide o núdzové pravidlá zamerané na zmiernenie "záťaže", ktorá môže vzniknúť na cestách a letiskách v prípade, že Británia bude mať od apríla štatút tretej krajiny.



"Naliehavo vás žiadam, aby ste nepodceňovali toto riziko alebo jeho dôsledky," povedal europoslancom Barnier s odkazom na scenár tvrdého brexitu.



Tlačová agentúra AP v tejto súvislosti pripomenula, že obe strany - EÚ aj Británia - v posledných mesiacoch zintenzívnili prípravy na možný tvrdý brexit, ktorý by znamenal zmenu režimu po desaťročia platných pravidiel pre cestovanie a obchod. Obe strany už vopred rátajú s "otrasmi", keď nové colné kontroly budú spôsobovať zdržanie v prístavoch, nové obchodné clá môžu vyvolať náhle zvýšenie cien a dôjde aj k rozšíreniu byrokratických postupov, ktoré sa dotknú nielen vodičov nákladných automobilov, ale aj bežných turistov.



Svoje plány súvisiace s možnosťou tvrdého brexitu postupne zverejňovala aj Európska komisia, ktorá sa snaží aj napriek tomuto scenáru zaistiť kontinuitu vo všetkých druhoch dopravy (pre istotu však zvolila nové spojenia medzi pevninskými a írskymi prístavmi) a vo finančných službách. To však predstaviteľom EÚ nebráni otvorene kritizovať chaos, ktorý na britskej politickej scéne spôsobuje blížiaci sa brexit.



Barnier na pôde EP zopakoval, že britský parlament hovorí, čo nechce, ako však dodal, súčasnú patovú situáciu môžu vyriešiť len v Londýne.



Spravodajca TASR Jaromír Novak