Inštitúcie EÚ čakajú na britskú vládu, aby prelomila patovú situáciu

Pôvodný dátum pre brexit bol stanovený na 29. marca.

Štrasburg 13. marca (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskeho parlamentu (EP) pre brexit Guy Verhofstadt v stredu spochybnil, či je vôbec možné poskytnúť krátkodobý odklad termínu pre odchod Spojeného kráľovstva z EÚ. Pôvodný dátum pre brexit bol stanovený na 29. marca.



Verhofstadt, ktorý je šéfom politickej skupiny liberálov a demokratov v EP (ALDE), v správe pre médiá uviedol, že v dôsledku toho, že v utorok britskí poslanci už po druhý raz odmietli schváliť dohodu o brexite, zákonodarný zbor EÚ nemá nijaký dôvod na to, aby rokoval o odklade termínu brexitu, čo by malo zabrániť "chaotickému", teda neriadenému odchodu Británie z EÚ.



"Nevidím dôvod na to, aby sme odsúhlasili nejaký odklad, kým v prvom rade nevieme, aká je väčšinová pozícia Dolnej snemovne," uviedol s odkazom na britský parlament. Zároveň dodal, že Európsky parlament "teraz čaká na návrh prichádzajúci z Londýna". Podľa jeho slov je na britskej vláde, aby našla cestu von zo súčasnej patovej situácie.



Vo svojom predošlom stanovisku Verhofstadt upozornil, že EP nebude súhlasiť s dlhším než dvojmesačným odkladom dátumu brexitu.



Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier v stredu v reakcii na správy z Londýna odkázal, že Británia musí konečne začať hovoriť jednotným hlasom, pretože chaotický odchod krajiny z EÚ môže nastať už o dva týždne. Podľa jeho vyjadrenia nadišiel čas, aby Westminster (parlament) zmenil svoje smerovanie po tom, ako v utorok večer uštedril premiérke Therese Mayovej ďalšiu "obrovskú porážku" ohľadom dohody o brexite.



"Poslanecká snemovňa opäť hovorí, čo nechce. Túto slepú uličku môže teraz vyriešiť len Spojené kráľovstvo," zhodnotil situáciu.



Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti skonštatoval, že britský parlament v utorok premárnil svoju poslednú šancu prijať dohodu o brexite a zvýšil šancu na tzv. "tvrdý brexit", ktorý môže byť "brutálny" a viesť k rýchlemu zavedeniu nových colných pravidiel a chaosu vo vzájomných obchodných vzťahoch.



V rozhovore pre televíznu stanicu France-2 upozornil, že EÚ "urobila všetko, čo bolo v jej silách", aby poskytla potrebné záruky britským zákonodarcom. "Tento vlak prišiel dvakrát a EÚ už nebude opätovne rokovať o dohode pred plánovaným termínom brexitu 29. marca," zdôraznil francúzsky eurokomisár.



Podľa jeho slov EÚ necháva otvorené "zadné vrátka" pre prípadný odklad dátumu brexitu, ak o to britská strana požiada, ale len vtedy, ak Londýn predloží jasné zdôvodnenie tohto kroku. "Briti už povedali, čo nechcú, a teraz je na nich, aby povedali, čo chcú," uviedol Moscovici.



Spravodajca TASR Jaromír Novak