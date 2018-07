Brexit: Írsko označilo nový plán britskej vlády za významný posun

Írsko je dôležitým aktérom rozhovorov o brexite. Jeho hranica s britským Severným Írskom bude jednou pozemnou hranicou Spojeného kráľovstva s Úniou a jej štatút patrí k hlavným problematickým bodom.

Dublin 8. júla (TASR) - Nový britský plán pre brexit je významným posunom vpred k usporiadanejšiemu vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Európskej únie, hoci ho zvyšných 27 členských štátov neprijme úplne. Uviedol to v nedeľu írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney.



Britská premiérka Theresa Mayová si v piatok zaistila súhlas kabinetu so svojimi plánmi na vystúpenie z EÚ. Jej ministri po dlhých rokovaniach napokon prekonali svoje rozpory a podporili "propodnikateľský" návrh zacielený na oživenie viaznucich rozhovorov o brexite, píše agentúra Reuters.



"Myslím si, že po prvý raz vidíme veľmi priame formulácie, ktoré poukazujú na oveľa mäkší brexit... a to treba privítať," povedal Simon Coveney pre verejnoprávnu televíziu RTÉ.



"Nemyslím si, že to budú (členovia EÚ) akceptovať celé, ale dúfam, že to môže byť teraz základ pre seriózne rokovania. Myslím si, že sa v EÚ objavia určité obavy, že to je v podstate o tom, že si Británia vyberá, súčasťou ktorých prvkov jednotného trhu chce byť," konštatoval minister.



EÚ podľa neho stále zdôrazňuje, že keď Británia zmierni svoje postoje, potom tiež preukáže "určitú veľkorysosť a flexibilitu". Táto flexibilita však bude mať svoje hranice, dodal Coveney.



Zdôraznil tiež, že nikto by si nemal navrávať, že obe strany sú blízko k uzavretiu rokovaní.



