Juncker neočakáva odklad brexitu na tohtotýždňovom summite EÚ

Brusel 20. marca (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker neočakáva, že by na tohtotýždňovom summite EÚ padlo rozhodnutie o odklade termínu brexitu. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



"Mám dojem..., že tento týždeň na Európskej rade rozhodnutie nepadne, ale že sa budeme musieť stretnúť opäť na budúci týždeň," povedal Juncker v stredu ráno nemeckej rozhlasovej stanici Deutschlandfunk.



Zdôraznil, že britská premiérka Theresa Mayová zatiaľ nedosiahla dohodu o ďalšom postupe vo veci brexitu ani v rámci vlastnej vlády a parlamentu.



Juncker podľa vlastných slov zatiaľ nedostal list, v ktorom by mala Mayová mala oficiálne požiadať o odklad brexitu. Európskej únii ho má odovzdať v priebehu stredy, ešte pred summitom, ktorý sa bude konať v Bruseli 21. a 22. marca.



Britský parlament minulý týždeň hlasoval za to, aby Mayovej vláda požiadala EÚ o odklad termínu vystúpenia z Únie, ktorý je v súčasnosti stanovený na 29. marca. Podľa správ britských médií bude Mayová žiadať len o krátky, niekoľkomesačný odklad. V samotnom britskom kabinete sú však údajne ohľadne dĺžky odkladu rozdielne názory.