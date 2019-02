Krajiny EÚ súhlasia s krátkodobým bezvízovým stykom pre Britov

Veľvyslanci poverili predsedníctvo Rady EÚ, aby začalo rokovania o tomto legislatívnom návrhu s Európskym parlamentom.

Brusel 1. februára (TASR) - Veľvyslanci členských krajín EÚ (COREPER) v piatok v Bruseli v súvislosti s blížiacim sa dátumom brexitu súhlasili s tým, že občania Spojeného kráľovstva, ktorí prichádzajú do schengenského priestoru na krátkodobý pobyt, by mali mať výhodu bezvízového styku.



Komisia v správe pre médiá spresnila, že "na krátkodobý pobyt" znamená návštevu niektorej z krajín EÚ nepresahujúcu 90 dní raz za polrok.



Veľvyslanci poverili predsedníctvo Rady EÚ, aby začalo rokovania o tomto legislatívnom návrhu s Európskym parlamentom.



Podľa pravidiel Európskej únie je oslobodenie od vízovej povinnosti poskytované za podmienok reciprocity. Vláda v Londýne uviedla, že nemá v úmysle vyžadovať víza od občanov EÚ cestujúcich na britské územie na krátke pobyty.



V prípade, že Británia zavedie v budúcnosti vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov čo len jedného členského štátu Únie, uplatní sa mechanizmus reciprocity a tri hlavné euroinštitúcie (Európska komisia, Rada a Európsky parlament), ako aj členské štáty Únie začnú bezodkladne konať v zmysle uplatňovania tohto mechanizmu.



Vízová politika voči občanom tretích krajín, ktorí cestujú do schengenského priestoru na krátkodobý pobyt, je upravená v právnych predpisoch EÚ.



Existujúce pravidlá rozdeľujú štátnych príslušníkov tretích krajín na jeden z dvoch zoznamov: na tých, ktorí musia mať víza, a tých, ktorí sú od vízovej povinnosti oslobodení. Spojené kráľovstvo sa po odchode z EÚ musí dostať na jeden z dvoch uvedených zoznamov.



Spravodajca TASR Jaromír Novak