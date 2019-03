Labouristi podporia krátkodobý odklad odchodu Británie z EÚ

Predložíme pozmeňujúci návrh, aby sme zaistili, že parlament zváži odklad. Nemusí ísť nevyhnutne o dlhý odklad, hovorí tieňový minister financií labouristov John McDonnell.

Londýn 14. marca (TASR) - Britská opozičná Labouristická strana podporí obmedzené predĺženie procesu odchodu Británie z Európskej únie, aby sa mohol nájsť kompromis, ktorý by bol priechodný v parlamente. Informoval o tom vo štvrtok tieňový minister financií labouristov John McDonnell.



"Predložíme pozmeňujúci návrh, aby sme zaistili, že parlament zváži odklad. Nemusí ísť nevyhnutne o dlhý odklad," povedal pre televíznu stanicu Sky News. Podľa agentúry Reuters dodal, že labouristi budú hlasovať za obmedzené predĺženie procesu brexitu.



Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili v stredu vládny návrh, podľa ktorého Británia 29. marca neodíde z Európskej únie bez dohody. Už predtým snemovňa odobrila pozmeňovací poslanecký návrh, podľa ktorého k tvrdému brexitu nedôjde za žiadnych okolností.



Vo štvrtok by poslanci Dolnej snemovne mali hlasovať o odklade brexitu do 30. júna.