T. Mayová bude údajne žiadať len krátky odklad brexitu

Londýn 20. marca (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová bude od EÚ žiadať len "krátky odklad" termínu brexitu. Pre britskú televíziu Sky News to uviedol nemenovaný vládny činiteľ.



Krátky odklad brexitu bude Mayová požadovať v liste, ktorý by mala v stredu odovzdať Európskej únii. Má tak urobiť ešte pred tohtotýždňovým summitom EÚ, ktorý sa bude konať 21. a 22. marca v Bruseli.



Britský parlament minulý týždeň hlasoval za to, aby Mayovej vláda požiadala EÚ o odklad vystúpenia z Únie. Termín brexitu je v súčasnosti stanovený na 29. marca.



Britskú žiadosť o odklad by mali následne posúdiť lídri EÚ summite. Ak s ňou budú súhlasiť, britský parlament bude musieť schváliť legislatívu, ktorá zruší marcový termín brexitu.



Podľa televízie Sky News však hrozí potenciálne riziko, že EÚ britskej žiadosti nevyhovie alebo s ňou nebude súhlasiť časť Mayovej kabinetu.



O aký odklad má britská premiérka požiadať, nie je jasné. Podľa zdroja citovaného televíziou Sky News by však mala žiadať odloženie brexitu na 30. júna. Ide o posledný možný termín na odchod Británie z EÚ, aby sa nemusela zúčastniť na májových voľbách do Európskeho parlamentu.



V samotnom britskom kabinete sú údajne na dĺžku odkladu rozdielne názory a na jeho utorkovom zasadnutí došlo preto aj k hádke medzi ministrami. Niektorí členovia vlády presadzovali len krátky, trojmesačný odklad, iní požadovali, aby sa brexit uskutočnil až o rok alebo ešte neskôr. Podľa Sky News však napokon zrejme prevážili stúpenci krátkeho odkladu.