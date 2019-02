BREXIT: Mayová dokáže zaručiť dohodu, v ktorej budú záväzné zmeny

Líder britskej opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn napísal premiérke list, v ktorom uviedol, čo jeho strana žiada za to, že podporí dohodu o brexite.

Brusel 7. februára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová prisľúbila vo štvrtok lídrom EÚ, že dohodu o tzv. brexite presadí v britskom parlamente, ak jej umožnia urobiť v tejto dohode právne záväzné zmeny. Zároveň sa zaviazala, že Británia vystúpi z EÚ "načas", teda podľa plánu 29. marca.



Mayová sa tak vyjadrila pre novinárov po rozhovoroch s predstaviteľmi EÚ v Bruseli, informoval portál britskej stanice BBC.



Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker po štvrtkových rozhovoroch s Mayovou vylúčil zmeny, aké premiérka žiada, obe strany sa však dohodli na ďalších rokovaniach, ktoré by mohli priniesť riešenie patovej situácie.



Predseda Európskej rady Donald Tusk krátko po stretnutí s Mayovou napísal na Twitteri, že v rozhovoroch o dohode o vystúpení Británie z EÚ "nie je na dohľad žiadny prelom". "Rozhovory budú pokračovať," uviedol Tusk na sociálnej sieti.



Mayová novinárom v Bruseli takisto povedala, že na stretnutí s Tuskom spomenula aj jeho výroky zo stredy, že pre britských politikov, ktorí robili kampaň za brexit bez nejakého plánu na jeho riadené, bezpečné uskutočnenie, existuje "v pekle osobitné miesto".



Premiérka podľa svojich slov Tuska upozornila, že jeho vyjadrenia "nepomáhajú" a "spôsobili v Spojenom kráľovstve všeobecné zdesenie". Povedala mu tiež, nech sa "zameriava" na spoluprácu s Britániou, aby sa dosiahla dohoda o brexite.



Britská líderka dodala, že "jasne vysvetlila postoj britského parlamentu, že musia byť právne záväzné zmeny v dohode o vystúpení z EÚ, aby sa odstránili obavy parlamentu z (írskej) poistky". "Aj vďaka ďalšej práci, ktorú robíme v prospech práv pracujúcich a ďalších záležitostí, dosiahneme v parlamente stabilnú väčšinu," vysvetlila Mayová.



Predseda EK Juncker "zdôraznil, že 27 členských krajín EÚ už znovu neotvorí dohodu o odchode Británie", uvádzalo sa v spoločnom vyhlásení vydanom oboma stranami. Avšak Juncker "vyjadril otvorenosť" voči tomu, aby bol do nezáväznej sprievodnej deklarácie o budúcich vzťahoch, ktorú odsúhlasila 27-členná EÚ a Británia, doplnený text - a to tak, "že budú ambicióznejšie, čo sa týka obsahu a rýchlosti". Aj toto však budú musieť schváliť poslanci.



Medzitým prišlo oznámenie, že britský minister pre brexit Steve Barclay a vyjednávač EÚ Michel Barnier budú viesť rozhovory v pondelok 11. februára v Štrasburgu, pričom vyjednávacie tímy EÚ a Británie budú diskutovať o navrhovaných zmenách v dohode.



Sídlo britskej premiérky oznámilo, že rozhovory Barclaya a Barniera sa budú týkať aj "alternatívnych riešení" ohľadne írskej hranice, ako to minulý týždeň žiadali britskí poslanci v hlasovaní.



Líder britskej opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn napísal premiérke list, v ktorom uviedol, čo jeho strana žiada za to, že podporí dohodu o brexite. Zároveň navrhol rozhovory, ktoré budú viesť k "zmysluplnej dohode, ktorá môže získať podporu parlamentu a spojí krajinu".



Medzi piatimi požiadavkami lídra labouristov je napríklad "trvalá a komplexná celobritská colná únia" riadiaca sa colnými pravidlami EÚ, ale s dohodou, podľa ktorej bude môcť mať Británia slovo pri budúcich obchodných zmluvách EÚ.



Corbyn chce takisto tesné spojenie s jednotným trhom EÚ a "dynamický súlad s právami a ochranou" pracujúcich, takže normy Spojeného kráľovstva nebudú zaostávať za normami EÚ.



Takisto navrhuje účasť v agentúrach EÚ a programoch financovania, ako aj dohody o bezpečnosti a zachovaní prístupu k Európskym zatýkacím rozkazom, napísal portál stanice BBC.



Nemenovaný predstaviteľ EÚ uviedol pre tlačovú agentúru AFP, že Tusk požiadal Mayovú, aby oznámila, kedy britskí predstavitelia a parlament ratifikujú dohodu o brexite a kedy ju uvedú do praxe, ale nedostal "žiadnu jasnú odpoveď".



Tusk podľa predstaviteľa takisto navrhol Mayovej, aby si preštudovala plán brexitu, ktorý vo štvrtok už skôr načrtol britský opozičný labouristický líder Corbyn, pretože "môže byť sľubnou cestou von zo slepej uličky". Mayová na jeho slová nezareagovala.