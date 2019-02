Mayová mala s Junckerom konštruktívny rozhovor

V ich spoločnom vyjadrení sa nespomínajú žiadne zmeny vo vyjednanej odchodovej dohode medzi britskou vládou a Európskou úniou.

Berlín 21. februára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker mali podľa vlastného vyjadrenia "konštruktívne" pracovné stretnutie a plánujú sa stretnúť opäť pred koncom mesiaca so zámerom zhodnotiť posun v rokovaniach o tzv. brexite.



Pred stredajším stretnutím Mayovej s Junckerom sa neočakávali významnejšie výsledky, uvádza tlačová agentúra AP.



V ich spoločnom vyjadrení sa nespomínajú žiadne zmeny vo vyjednanej odchodovej dohode medzi britskou vládou a Európskou úniou. Zmienili sa však o možných "alternatívnych opatreniach" a zmenách v sprievodnej deklarácii. Mayová chce dosiahnuť revízie, pretože britský parlament dohodu o odchode Británie z EÚ odmieta schváliť.



Británia sa musí dohodnúť s Európskou úniou na podmienkach brexitu do polovice marca. Ak sa to nepodarí, bude musieť požiadať o odklad brexitu alebo odísť z EÚ bez dohody. Neskôr by už totiž nebolo možné zaistiť schválenie dohody lídrami EÚ pred stanoveným termínom brexitu, ktorým je 29. marec.



Šéf britskej diplomacie Jeremy Hunt v stredu v Berlíne na pôde Nadácie Konrada Adenauera vyhlásil, že jedinou cestou, ako sa vyhnúť neriadenému brexitu, je riešenie otázky tzv. írskej poistky, teda budúceho režimu na hranici medzi oboma časťami írskeho ostrova.



Podľa Hunta by odklad termínu brexitu nebol dobrým riešením, pretože by paralyzoval Spojené kráľovstvo i Európsku úniu. Britský minister vyjadril presvedčenie, že neriadený brexit by spôsobil veľké ekonomické aj politické škody. Podľa neho preto treba v zostávajúcom čase vynaložiť všetko úsilie na dosiahnutie dohody upravujúcej podmienky odchodu.