Mayová môže dať o brexite bez dohody hlasovať tretíkrát, do 20. marca

Londýn 14. marca (TASR) - Britský parlament v stredu odmietol brexit bez dohody, teda tvrdý brexit. Bol to ďalší deň napínavej drámy okolo vystúpenia Británie z Európskej únie, napísala tlačová agentúra DPA.



Zákonodarcovia Dolnej snemovne britského parlamentu schválili poslanecký návrh, podľa ktorého k tvrdému brexitu nedôjde za žiadnych okolností, v žiadnom čase.



Podľa slov premiérky Theresy Mayovej hlasovanie ukázalo, že "proti odchodu bez dohody je jasná väčšina".



Stredajšie hlasovanie nasledovalo po tom, čo Dolná snemovňa v utorok prevažnou väčšinou hlasov už druhýkrát odmietla dohodu o brexite, ktorú Mayová s vynaložením veľkej námahy vyrokovala s Bruselom, čo výrazne zvýšilo riziko, že nastane brexit bez dohody.



Mayová teraz môže dať o dohode hlasovať tretíkrát, ale najneskôr do 20. marca, uviedla agentúra DPA.



Pôvodne je odchod Británie z EÚ naplánovaný na 29. marca.



Vo štvrtok budú poslanci Dolnej snemovne hlasovať o odklade brexitu do 30. júna.



Britskí zákonodarcovia síce hlasovali v utorok 12. marca proti Mayovej dohode o brexite a 13. marca odmietli aj odchod bez dohody, ale stále nie je jasné, čo vlastne Británia chce, zareagovala krátko po hlasovaní poslancov hovorkyňa EÚ.



"Ak ste chceli zmietnuť odchod bez dohody zo stola, hlasovanie proti brexitu bez dohody nestačí. Musíte sa dohodnúť na nejakej dohode. My sme ju s Mayovou dosiahli a EÚ je pripravená ju podpísať," povedala hovorkyňa.



Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier v stredu už skôr upozornil: "Británia je povinná nám povedať, ako si predstavuje budúci vzťah s nami."



Barnier zdôraznil, že "EÚ potrebuje vedieť, čo Británie chce, kým rozhodneme o prípadnom odklade brexitu".



Pripomenul, že dohoda o odchode, ktorú Mayovej vláda uzavrela s EÚ, "je a zostane jedinou dohodou, ktorá je k dispozícii". Dodal: "Žiadne ďalšie záruky, sľuby ani interpretácie nebudú." To isté povedala britským zákonodarcom aj samotná Mayová.