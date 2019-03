Rokovania o patovej situácii v otázke brexitu pokračujú aj cez víkend

Rokovania britskej vlády s predstaviteľmi Únie sa podľa agentúry naďalej sústreďujú prevažne na otázku tzv. írskej poistky.

Londýn 7. marca (TASR) - Rokovania s cieľom ukončiť patovú situáciu v otázke tzv. brexitu budú takmer určite pokračovať až do víkendu. Vo štvrtok to vyhlásil generálny prokurátor Anglicka a Walesu Geoffrey Cox. Informovala o tom agentúra AFP.



Rokovania britskej vlády s predstaviteľmi Únie sa podľa agentúry naďalej sústreďujú prevažne na otázku tzv. írskej poistky, teda mechanizmu umožňujúceho existenciu otvorenej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou aj po odchode Británie z EÚ. Hoci sa mnohí poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu obávajú, že írska poistka natrvalo uväzní Britániu v colnej únii, Brusel tvrdí, že Londýn k nej zatiaľ nepredstavil žiadnu relevantnú alternatívu.



Cox, ktorý vedie tím britských vyjednávačov, vyhlásil, že "tieto rokovania stále prebiehajú", pričom dodal, že budú "takmer určite pokračovať aj cez víkend".



Francúzska ministerka pre európske záležitosti Nathalie Loiseauová medzitým počas návštevy Londýna pre rádio BBC uviedla, že EÚ "nemôže znova otvoriť" existujúcu dohodu o brexite. Zdôraznila, že "riešenie už leží na stole", pretože "(existujúca) dohoda je tým najlepším riešením". Loiseauovej vyjadrenie je v súlade so stanoviskom Bruselu, ktorý zásadnejšie zmeny dohody dlhodobo odmieta.



Generálny tajomník Európskej komisie Martin Selmayr však v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami vyjadril nádej, keď pre americký think-tank The Brookings Institution vyhlásil, že "takéto veci sa často dohodnú na poslednú chvíľu".



Poslanci Dolnej snemovne budú o dohode o vystúpení Británie z EÚ druhýkrát hlasovať v utorok 12. marca. Ak dohodu vyrokovanú vládou premiérky Mayovej s Bruselom neschvália, budú následne 13. marca hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody.



V prípade, že tento návrh prejde, Británia EÚ opustí 29. marca. Ak nie, dolná komora parlamentu bude 14. marca hlasovať o tom, či požiadajú EÚ o odloženie brexitu. Takúto žiadosť budú musieť odsúhlasiť všetky zvyšné členské krajiny Únie.