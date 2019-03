Mayová sľubuje 1,6 miliardy GBP na podporu chudobnejších oblastí

Tieňový minister financií labouristov John McDonnell označil fond za brexitový úplatok.

Londýn 4. marca (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová sľubuje 1,6 miliardy GBP (1,86 miliardy eur) na podporu chorobnejších oblastí. To vyvolalo vlnu kritiky, že sa snaží kúpiť si podporu pre svoju brexitovú dohodu.



Mayová v pondelok predstavila fond v objeme 1,6 miliardy GBP na podporu chudobnejších oblastí, ktorý by mal pomôcť stimulovať ekonomiku v komunitách, ktoré práve hlasovali za vystúpenie z Európskej únie (EÚ). Ministri jej vlády popierajú, čo tvrdia mnohí kritici, že je to "úplatok" pre opozičných labouristov, ktorý jej má získať dostatočnú podporu pri hlasovaní o brexitovej dohode.



Británia by mala opustiť EÚ 29. marca. Britskí poslanci v januári veľkou väčšinou odmietli dohodu s Bruselom, ktorú vyrokovala Mayová. O revidovanej dohode by sa malo hlasovať do 12. marca.



Vláda tvrdí, že peniaze z fondu budú určené pre miesta, ktoré neprofitovali férovo z prosperity krajiny. Prostriedky sa majú použiť na tvorbu pracovných miest, zvyšovanie kvalifikácie ľudí a podporu ekonomickej aktivity.



"Obce po celej krajiny hlasovali za brexit, čím vyjadrili svoju vôľu po zmene. Tá zmena musí byť k lepšiemu a musí viesť k zvýšeniu šancí a kontroly," uviedla Mayová.



Tieňový minister financií labouristov John McDonnell označil fond za "brexitový úplatok". Podľa neho vyjadrujú zúfalstvo vlády, ktorá sa snaží podplatiť poslancov, aby zahlasovali za brexitovú dohodu.



Minister pre bývanie a miestny rozvoj James Brokenshire však upozornil, že peniaze nie sú viazané na podporu brexitovej dohody. "Tieto prostriedky sú k dispozícii bez ohľadu na výsledok," povedal v rozhovore pre BBC. "Samozrejme, že chceme, aby sa dohoda schválila, ale v tomto zmysle nie je podmienkou."



Prerozdelená bola už viac než 1 miliarda GBP, pričom viac než polovica z toho bude smerovať do obcí na severe Anglicka. O zvyšok prostriedkov sa budú môcť uchádzať obce z celej krajiny.



Kritici tvrdia, že po rozdelení medzi množstvo oblastí, jednotlivé obce dostanú len malo peňazí, ktoré ani nevyrovnajú to, čo stratili v posledných rokoch v dôsledku vládnych škrtov.