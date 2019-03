Veľvyslanec USA: Vzťahy USA s Britániou budú prekvitať aj po brexite

Woody Johnson dodal, že šance na dosiahnutie budúcej dohody medzi dvoma krajinami by nemali byť zmarené falošnými obavami ohľadom praktík v americkom agrosektore.

Londýn 6. marca (TASR) - Americký veľvyslanec v Británii Woody Johnson v stredu uviedol, že vzťahy Veľkej Británie so Spojenými štátmi sú v súčasnosti dôležitejší, ako boli kedykoľvek v minulosti, a po odchode Británie z EÚ bude prekvitať. Informovala o tom agentúra Reuters.



Johnson dodal, že šance na dosiahnutie budúcej dohody medzi dvoma krajinami by nemali byť zmarené falošnými obavami ohľadom praktík v americkom agrosektore. Tie podľa jeho slov z veľkej časti šíri najmä Európska únia s cieľom vytvoriť bariéry na dodávku amerických poľnohospodárskych produktov.



"Som presvedčený, že akoukoľvek cestou sa rozhodnete ísť, osobitné vzťahy našich dvoch krajín budú pokračovať a prekvitať," povedal Johnson stanici BBC.



"Bez ohľadu na situáciu viem, že naše dve krajiny musia v tomto slobodnom svete držať spolu. Vonku je množstvo nástrah, a preto sú naše vzťah teraz oveľa dôležitejší ako kedykoľvek predtým, bez ohľadu na to, čo sa stane s brexitom," odpovedal na otázku, či sa jeho predchádzajúce vyjadrenia vzťahujú aj na prípad brexitu bez dohody.



Johnson nevedel potvrdiť, či americký prezident Donald Trump Britániu navštívi v júni pri príležitosti 75. výročia vylodenia Spojencov v Normandii počas druhej svetovej vojny.



Trumpova matka sa narodila v Spojenom kráľovstve a prezident preto podľa Johnsona prejavuje veľkú náklonnosť k tejto krajine. Trump naposledy Spojené kráľovstvo navštívil v júli 2018, pripomína Reuters.