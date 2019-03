Weber: Je nemysliteľné, aby sa Briti zúčastnili na voľbách do EP

Manfred Weber zdôraznil, že je proti tomu dať Británii viac času na brexit, pretože by to narušilo voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sú naplánované na 26. mája.

Varšava 7. marca (TASR) - Popredný konzervatívny poslanec Európskeho parlamentu Manfred Weber vo štvrtok vyhlásil, že je nemysliteľné, aby sa Briti zúčastnili na blížiacich eurovoľbách. Zároveň znovu vyjadril názor, že by nemal nastať odklad brexitu. Ten je naplánovaný už na 29. marca.



"Keď nejaká krajina odchádza z Európskej únie a je to vôľa Britov, potom nemôžu mať slovo v otázke budúceho vývoja tohto kontinentu. Ľutujem," vyhlásil Weber, šéf skupiny konzervatívnej Európskej ľudovej strany (EPP) v europarlamente. Do EPP patria aj kresťanskí demokrati s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.



"A preto je účasť Británie na európskych voľbách pre mňa nemysliteľná. Nemysliteľná," povedal Weber novinárom na stretnutí EPP v poľskom hlavnom meste Varšava.



Weber, ktorý vedie frakciu najväčšej strany v europarlamente, sa uchádza o zvolenie za predsedu Európskej komisie (EK), výkonného orgánu EÚ. Chce teda vystriedať Jeana-Clauda Junckera.



Zdôraznil, že je proti tomu dať Británii viac času na brexit, pretože by to narušilo voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sú naplánované na 26. mája.



"Nemám chuť debatovať o akomkoľvek odklade procesu brexitu, pretože naším problémom nie je čas," vyhlásil Weber. "Naším problémom je, aby naši britskí priatelia skutočne a jednoznačne vedeli, čo chcú mať ako alternatívu k členstvu v Európskej únii. Čas sa míňa. Briti to musia objasniť," dodal šéf parlamentnej skupiny EPP.



Britský generálny prokurátor Geoffrey Cox vo štvrtok oznámil, že rozhovory medzi predstaviteľmi Británie a EÚ o vyriešení patovej situácie okolo brexitu budú "takmer určite" trvať aj cez víkend.



Kľúčové hlasovanie britského parlamentu, konkrétne Dolnej snemovne, je naplánované v Londýne na utorok 12. marca. Bude sa tam hlasovať o dohode o brexite, ktorú britská premiérka Theresa Mayová vyrokovala s EÚ.



Ak Mayová a jej dohoda nezískajú v utorok podporu, potom budú poslanci hlasovať v stredu 13. marca o tom, či Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ bez dohody, teda neusporiadaným spôsobom.



Ak poslanci odmietnu aj tento návrh, budú následne vo štvrtok 14. marca hlasovať o tom, či požiadajú EÚ o odklad brexitu, čiže odchodu z Únie.



Žiadosť o odklad budú musieť jednomyseľne prijať všetky členské štáty EÚ, ale ak ju odmietnu, Británia bude musieť odísť z EÚ 29. marca.