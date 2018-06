Babiš zverejnil mená kandidátov na nových ministrov za ANO

Predseda ČSSD Jan Hamáček zamieri namiesto Metnara na rezort vnútra.

Praha 22. júna (TASR) - Dezignovaný český premiér Andrej Babiš zverejnil v piatok mená kandidátov hnutia ANO do svojej druhej vlády. Ministerkou spravodlivosti by sa mala stať Taťána Malá, na post šéfky rezortu priemyslu je nominovaná prezidentka Zväzu obchodu a cestovného ruchu Marta Nováková. Súčasnú ministerku obrany Karlu Šlechtovú vystrieda terajší minister vnútra v demisii Lubomír Metnar, ktorého rezort má obsadiť predseda ČSSD Jan Hamáček.



Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.



Marta Nováková by mala vo funkcii nahradiť doterajšieho ministra v demisii Tomáša Hünera. Poslankyňa ANO Taťána Malá vystrieda vo funkcii ministra spravodlivosti Roberta Pelikána.



Ostatní ministri vlády v demisii zostávajú ako nominanti aj do nového kabinetu - Dan Ťok by mal podľa návrhu ostať na poste šéfa rezortu dopravy, Adam Vojtěch na zdravotníctve, Klára Dostálová je nominovaná na post ministerky pre miestny rozvoj, Richard Brabec na životné prostredie, Robert Plaga na školstvo a Alena Schillerová na ministerstvo financií.



V menšinovom kabinete hnutia ANO a Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD), podporovanom Komunistickou stranou Čiech a Moravy (KSČM), nebudú pokračovať ministri, ktorí uvoľnia svoje miesta piatim členom ČSSD. Na odovzdávanie svojich kancelárií sa tak pripravujú ministerka práce a sociálnych vecí Jaroslava Němcová (ANO), ktorú vystrieda sociálny demokrat Petr Krčál (ČSSD), a minister kultúry Ilja Šmíd (za ANO), ktorého vystrieda poslanec za ČSSD Antonín Staněk.



Jiří Milek (za ANO) končí na ministerstve poľnohospodárstva, nahradí ho nominant ČSSD Miroslav Toman. Predseda ČSSD Jan Hamáček zamieri namiesto Metnara na rezort vnútra.



Otázkou stále ostáva post ministra zahraničných vecí. Na toto miesto ČSSD nominovala Miroslava Pocheho. Proti tomuto kandidátovi je však prezident Miloš Zeman i KSČM, pripomína ČT24.