Britskí poslanci schválili dodatok k dohode o brexite

Londýn 19. októbra (TASR) - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili v sobotu dodatok k dohode s Európskou úniou o tzv. brexite, ktorý zdrží schvaľovanie samotnej dohody. Informoval o tom spravodajský portál Sky News.



Zákonodarný zbor hlasoval o dodatku nezávislého poslanca Olivera Letwina k príslušnému vládnemu návrhu v úvodnej časti sobotňajšieho zasadnutia, ktoré sa koná mimoriadne v tento deň týždňa prvýkrát za posledné desaťročia. Podľa pôvodných očakávaní mali poslanci hlasovať priamo o dohode o odchode Británie z Európskej únie, ktorej revidovanú podobu vyrokoval premiér Boris Johnson s Bruselom v uplynulých dňoch.



Dolná snemovňa Letwinov dodatok schválila v tesnom pomere 322 ku 306 hlasom.



Na základe dodatku parlament vyjadruje dohode o brexite iba predbežnú podporu a definitívne ju nepodporí dovtedy, kým nebude schválená legislatíva o jej zapracovaní do britského práva. Znamená to, že poslanci už v sobotu o dohode nebudú ďalej hlasovať, hoci ide o posledný termín, stanovený dávnejšie schváleným zákonom. Ten Johnsonovi v takomto prípade prikazuje, aby požiadal Brusel o ďalší odklad brexitu, doteraz naplánovaného na 31. októbra.



Samotný Johnson v sobotu podľa Sky News vyhlásil, že vzhľadom na Letwinov dodatok rokovanie parlamentu "stratilo význam", a trval na tom, že "najlepšie pre Spojené kráľovstvo a celú Európu" bude, ak dôjde k brexitu s dohodou 31. októbra. Dodal, že "nebude s EÚ vyjednávať o odklade a neprinúti ho k tomu ani zákon".



"Budem naďalej robiť všetko v mojich silách, aby sme brexit dokončili k 31. októbru," vyhlásil Johnson.



Letwinov dodatok bol zdôvodňovaný obavami, že po schválení dohody o brexite v stanovenej lehote by Johnson síce nemusel požiadať o odklad brexitu, ale parlament by nemusel do 31. októbra stihnúť schválenie "implementačného mechanizmu". To by teoreticky viedlo k "bezdohodovému" odchodu Británie z EÚ i napriek tomu, že dohoda bola odhlasovaná, vysvetľuje tlačová agentúra AFP.



Očakáva sa, že Johnson sa bude v súlade so svojím vyhlásením ďalej snažiť o včasné presadenie dohody v parlamente a že v pondelok predloží návrh spomínanej súvisiacej legislatívy. V prípade podania žiadosti o odklad brexitu a následnom presadení dohody i mechanizmu v parlamente do 31. októbra by mohol premiér túto žiadosť stiahnuť, pripomenula tlačová agentúra DPA.



Ak premiér Johnson odmietne napísať list so žiadosťou o odloženie brexitu, je pravdepodobné, že bude čeliť stíhaniu. Pokiaľ aj Johnson požiada o odklad, nie je záruka, že s tým ostatné krajiny EÚ budú súhlasiť.



Po tom, ako dohodu o brexite zhodnotili lídri na tohtotýždňovom summite EÚ, o nej bude rokovať ešte aj Európsky parlament, ktorý má v tejto veci posledné slovo.