Rozhovory labouristov s vládou sa skončili bez dohody

Londýn 17. mája (TASR) - Rozhovory britskej vlády s opozičnou Labouristickou stranou zamerané na dosiahnutie kompromisu ohľadom brexitu sa skončili bez dohody. Informuje o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenie lídra labouristov Jeremyho Corbyna.



Corbyn v liste britskej premiérke Therese Mayovej uviedol, že rozhovory "došli tak ďaleko, ako len mohli". Šéf labouristov neverí, že by súčasná vláda mohla s labouristami dosiahnuť akúkoľvek dohodu, pretože postavenie premiérky je podľa jeho slov oslabené.



Rokovania vlády s labouristami sa začali pred približne šiestimi týždňami. Obe strany sa pokúšali spoločne hľadať ďalší postup v procese vystúpenia krajiny z EÚ a dospieť k dohode, ktorá by mala dostatočnú podporu v parlamente. Labouristi sa s vládnymi konzervatívcami rozchádzajú najmä v otázke, aké úzke vzťahy by Británia mala mať s Úniou po brexite.



Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu tento rok už trikrát odmietli dohodu o brexite, ktorú s EÚ vyrokovala Mayová, pričom neskôr zároveň schválili zákon, podľa ktorého Británia nesmie opustiť Úniu bez dohody.



Lídri Európskej únie a Británie sa na aprílovom mimoriadnom summite v Bruseli dohodli, že Spojené kráľovstvo môže odložiť brexit do 31. októbra. Pôvodne mali Briti Úniu opustiť 29. marca.