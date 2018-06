Český prezident vymenoval novú Babišovu vládu

V priebehu dopoludnia by mal premiér uviesť do úradu prvých štyroch ministrov.

Praha 27. júna (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vymenoval v stredu ráno novú menšinovú vládu premiéra Andreja Babiša, ktorú vytvorilo hnutie ANO s ČSSD za podpory KSČM. Slávnostný ceremoniál sa konal na Pražskom hrade, informovala televízia ČT24.



Nový kabinet sa má hneď po vymenovaní zísť na svojom prvom rokovaní. V priebehu dopoludnia by mal premiér uviesť do úradu prvých štyroch ministrov.



O dôveru Poslaneckej snemovne chce Babiš požiadať 11. júla. Pozitívny výsledok hlasovania by mala zaistiť KSČM, ktorá bude mať vplyv na vládu prvýkrát od pádu komunistického režimu, píše server iDNES.cz.



Vláda sa bude v 200-člennej Snemovni opierať o väčšinu 108 poslancov; ANO a ČSSD majú dovedna 93 kresiel.



Sociálni demokrati budú mať v kabinete päť ministrov. Povedú rezorty vnútra, poľnohospodárstva, práce a sociálnych vecí a kultúry. ČSSD má ešte nárok na ministerstvo zahraničných vecí. Keďže však Zeman odmietol vymenovať do čela rezortu diplomacie kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho, ministerstvo dočasne povedie predseda sociálnych demokratov Jan Hamáček.