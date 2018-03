Čínsky prezident môže VLÁDNUŤ NEOBMEDZENE

Prezident Si Ťin-pching, ktorý sa úradu ujal v marci 2013, tak bude môcť zostať vo funkcii aj po skončení svojho druhého funkčného obdobia v roku 2023.

Peking 11. marca (TASR) - Čínsky parlament schválil v nedeľu návrh na zrušenie ustanovenia v ústave, podľa ktorého prezident krajiny môže pôsobiť vo funkcii maximálne dve po sebe idúce funkčné obdobia, informovala agentúra AP.



Prezident Si Ťin-pching, ktorý sa úradu ujal v marci 2013, tak bude môcť zostať vo funkcii aj po skončení svojho druhého funkčného obdobia v roku 2023.



Za návrh, ktorý predložil vo februári Ústredný výbor Komunistickej strany Číny, hlasovalo v nedeľu takmer 2958 členov Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov. Proti boli dvaja, traja sa hlasovania zdržali a v jednom prípade bolo neplatné.



Americký prezident Donald Trump sa začiatkom marca pochvalne vyjadril o tom, že jeho čínsky kolega Si Ťin-pching bude zrejme môcť zastávať svoj úrad bez obmedzenia počtu funkčných období.



"(Si Ťin-pching) je teraz doživotným prezidentom. Doživotným prezidentom. A je ohromný," vyhlásil Trump.



Šéf Bieleho domu v súvislosti s čínskym lídrom zauvažoval o možnosti zavedenia doživotného výkonu prezidentskej funkcie aj v USA.



"A pozrite sa, on (Si Ťin-pching) to dokázal urobiť. Myslím, že je to ohromné. Možno to dakedy vyskúšame," povedal Trump.