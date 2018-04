Do Sýrie odcestovali experti z OPCW

Pri údajnom útoku smrtiacimi chemickými zbraňami v Dúme zahynulo podľa rôznych zdrojov od 40 do 100 ľudí. Najmenej 500 ďalších obyvateľov malo príznaky otravy toxickou chemickou látkou.

Haag 12. apríla (TASR) - Experti z Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) vycestovali vo štvrtok do Sýrie, kde budú vyšetrovať údajný chemický útok v meste Dúmá ležiacom pri Damasku. Informovala o tom agentúra AP.



"Vyšetrovací tím začne pracovať v sobotu. Bude sa snažiť zistiť, či a aký druh chemikálií bol použitý pri údajnom víkendovom útoku," uviedla vo vyhlásení OPCW sídliaca v Holandsku.



Pri údajnom útoku smrtiacimi chemickými zbraňami v Dúme zahynulo podľa rôznych zdrojov od 40 do 100 ľudí. Najmenej 500 ďalších obyvateľov malo príznaky otravy toxickou chemickou látkou, oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Západ obviňuje z útoku sily prezidenta Bašára Asada podporovaného Ruskom, ktoré sýrsku ofenzívu v tejto oblasti dosiaľ podporovalo náletmi. Damask aj Moskva uvedené obvinenia odmietli.



Spojené štáty a ďalšie západné krajiny v tejto súvislosti nevylučujú ani odvetný úder na sýrske vládne ciele. Rusko varuje, že by to malo vážne následky a spôsobilo ďalšiu nestabilitu v regióne.