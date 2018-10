Poľsko musí pozastaviť aplikáciu zákona o Najvyššom súde

Poľská vláda opakovane tvrdí, že justičnou reformou napráva skorumpovaný a nespoľahlivý súdny systém. Kritici sa však obávajú oslabenia nezávislosti súdov.

Haag 19. októbra (TASR) - Európsky súdny dvor schválil v piatok návrh Európskej komisie (EK) okamžite pozastaviť aplikáciu poľského zákona o najvyššom súde. Informovala o tom agentúra PAP.



EK začiatkom júla oznámila, že začala právne konanie voči Poľsku z dôvodu porušenia európskej legislatívy v súvislosti so zákonom o Najvyššom súde prijatom poľským parlamentom. Ten znižuje vek odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu zo 70 na 65 rokov. Znamená to, že viac ako tretina jeho sudcovského stavu musí odísť do dôchodku.



Celý proces EK posunula do druhej fázy 14. augusta, keď varovala Varšavu, že uvedený zákon nezodpovedá hodnotám Únie a podkopáva princíp nezávislosti a neodvolateľnosti sudcov. Varšave dala súčasne mesiac na odpoveď.



Poľská vláda opakovane tvrdí, že justičnou reformou napráva skorumpovaný a nespoľahlivý súdny systém. Kritici sa však obávajú oslabenia nezávislosti súdov.



V rámci dialógu medzi Bruselom a Varšavou sa však celú záležitosť nepodarilo vyriešiť a spor sa presunul na Súdny dvor EÚ.