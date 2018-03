Francúzsky Národný front naďalej povedie Le Penová

Ako jediná kandidovala na post šéfa Národného frontu.

Paríž 11. marca (TASR) - Zjazd francúzskej krajne pravicovej strany Národný front (FN) potvrdil v nedeľu vo funkcii predsedníčky Marine Le Penovú. Informovala o tom agentúra AP.



Le Penová ako jediná kandidovala na post šéfa Národného frontu. Členovia strany na zjazde v Lille zároveň zrušili čestné predsedníctvo jej otca. Jean-Marie Le Pen bol zo strany vylúčený v roku 2015 za svoje antisemitské poznámky, nechali mu však titul čestného predsedu.



Nedeľné hlasovanie je drvivou ranou pre 89-ročného Le Pena, ktorý v roku 1972 založil Národný front a v prezidentských voľbách v roku 2002 sa umiestnil na druhom mieste, poznamenala AP.



Ešte začiatkom februára odvolací súd vo francúzskom meste Versailles ponechal v platnosti rozsudok súdu nižšieho stupňa, ktorý potvrdil zrušenie členstva Le Pena v Národnom fronte. Odvolací súd však súčasne rozhodol, že Le Penovi prináleží titul čestného predsedu FN.



V rozsudku sa podľa rozhlasovej stanice Europe 1 píše, že Le Pen ako čestný predseda strany má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach najvyšších orgánov FN. V prípade, že mu v tom stranícke vedenie bude brániť, hrozí Národnému frontu pokuta 2000-5000 eur. Okrem toho bol FN odsúdený zaplatiť Le Penovi odškodné 25.000 eur.



Le Penov blízky spolupracovník Lorrain de Saint Affrique pre spravodajskú televíziu BFMTV označil rozhodnutie súd vo Versailles za "fantastickú správu" a ďalší úspech v Le Penovej "dlhej sérii konfliktov so súčasným vedením FN". Affrique tiež vyslovil predpoklad, že súdny verdikt ovplyvní prípravy na zjazd FN i jeho samotné konanie v Lille v dňoch 10. a 11. marca.



Le Pen bol členstva v FN, ktorý sám zakladal, zbavený v roku 2015 pre svoje antisemitské a xenofóbne výroky. Le Pen sa obrátil na súd a žiadal, aby rozhodol o neplatnosti jeho vylúčenia. Argumentoval, že jeho vylúčenie bolo porušením straníckych predpisov a rozhodla o ňom "popravná čata".



Le Pen trvá na tom, že sa vždy vyjadroval v rámci slobody slova, hoci bol už viackrát odsúdený za rasizmus a antisemitizmus. Jeho vyjadrenia o plynových komorách či Rómoch rozdelili jeho rodinu i stranu.



Marine Le Penová sa po nástupe do čela FN v roku 2011 od extrémistických názorov svojho otca dištancovala a snažila sa FN "oddémonizovať".



Jej úsilie nebolo márne, lebo v roku 2017 bol FN verejnosťou vnímaný už ako viac-menej štandardná politická strana a účasť jeho šéfky, Le Penovej dcéry Marine, v druhom kole prezidentských volieb nespôsobila taký šok, ako keď sa v roku 2002 do druhého kola dostal Jean-Marie Le Pen.



Aj napriek svojmu vylúčeniu zo strany je však Le Pen stále vplyvnou názorovou osobou Národného frontu, ktorému šéfoval v rokoch 1972-2011.