GRÉCKY PARLAMENT VYSLOVIL DÔVERU NOVEJ VLÁDE

Atény 22. júla (TASR) - Poslanci gréckeho parlamentu vyslovili v pondelok večer dôveru novej konzervatívnej vláde premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. Po trojdňovej debate o vládnom programe podporilo Mitsotakisov kabinet v 300-člennom zbore 158 poslancov, proti ich hlasovalo 142. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.



Mitsotakisova stredopravá strana Nová demokracia (ND) zvíťazila v predčasných parlamentných voľbách 7. júla, v ktorých voliči odmietli pokračovanie ľavicovej vlády premiéra Alexisa Tsiprasa. ND obsadila 158 z 300 parlamentných kresiel a sama vytvorila vládu.



ND si voličskú podporu získala prísľubmi zlepšenia podnikateľského prostredia, naštartovania ekonomického rastu a zvýšenia zamestnanosti, znižovania daní, zlepšenia životnej úrovne a vyrokovania zmiernenia drastických rozpočtových podmienok dohodnutých v rámci medzinárodného záchranného programu pre Grécko.



Nová vláda plánuje dodržať rozpočtové ciele, požadované veriteľmi Grécka, ku ktorým sa zaviazala predchádzajúca ľavicová garnitúra.