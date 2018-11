Kandidátom EPP na predsedu eurokomisie sa stal Manfred Weber

Víťazstvo Manfreda Webera nie je žiadne prekvapenie, o otvorenej podpore preňho pred hlasovaním hovorili predstavitelia viacerých národných delegácií vrátane slovenskej.

Helsinki 8. novembra (TASR) - Kandidátom Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) na post volebného lídra pre voľby do Európskeho parlamentu a na predsedu budúcej Európskej komisie sa stal nemecký europoslanec Manfred Weber (46). Rozhodli o tom vo štvrtok delegáti EPP v tajnom hlasovaní na 25. straníckom zjazde strany v Helsinkách.



Weber, ktorý je členom bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU), sesterskej strany Kresťanskodemokratickej únie (CDU), a šéfom frakcie EPP v europarlamente, získal podporu 492 delegátov strany, kým jeho stranícky kolega, fínsky expremiér a súčasný podpredseda Európskej investičnej banky Alexander Stubb získal hlasy 127 účastníkov zjazdu.



Informovali o tom agentúry AFP a DPA, ako aj samotní delegáti na sociálnych sieťach.



Víťazstvo Manfreda Webera nie je žiadne prekvapenie, o otvorenej podpore preňho pred hlasovaním hovorili predstavitelia viacerých národných delegácií vrátane slovenskej. Za tromfy pre Webera sa považovala skutočnosť, že začal svoju kampaň oveľa skôr ako Stubb a aj to, že pochádza z najsilnejšej krajiny EÚ s najpočetnejšou národnou delegáciou a že mu podporu vyslovila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová.



Stubb (50) bol veľmi príjemným prekvapením straníckej súťaže. Stavil na jednoduchý ale zrozumiteľný program, označil sa za člena budúcej politickej generácie Európy, komunikoval veľmi otvorene a novinárov očaril svojim pragmatizmom a zmyslom pre humor. Delegátov zjazdu však nepresvedčila jeho výzva, aby "mysleli rozumom a volili srdcom".



"Problém je, že mnohí európski politici sa snažia riešiť problémy minulosti namiesto toho, aby sa zamerali na budúcnosť," uviedol Stubb v jednom zo svojich odkazov.



"Európa dospela do bodu zvratu. Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 rozhodujú o budúcnosti EÚ. Dnes ide o sebaurčenie Európy a obhajobu našich hodnôt, pretože na nás útočia zvonka aj zvnútra. Ide o prežitie nášho európskeho životného štýlu," - týmito slovami oznámil začiatkom septembra Weber svoju kandidatúru a trvá na tom, že "EÚ nie je inštitúciou byrokratov a elít" a že chce pomôcť vrátiť Európu späť ľuďom.



Pred štyrmi rokmi v Dubline, vo vôbec prvom súboji ľudovcov o post tzv. spitzenkandidáta, zvíťazil súčasný predseda EK Jean-Claude Juncker s 382 hlasmi, kým Michel Barnier získal 245 hlasov. Až 200 delegátov sa vtedy zdržalo hlasovania.



Vo voľbách do EP, ktoré sa uskutočnia od 23. do 26. mája 2019, bude Weberovým súperom z radov Strany európskych socialistov (PES) - druhej najväčšej celoeurópskej politickej rodiny - Holanďan Frans Timmermans, ktorému v úlohe zostavovateľa volebného programu PES bude sekundovať slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)