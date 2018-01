TORRENT: Puigdemont má najväčšiu podporu pre zostavenie vlády

Predseda katalánskeho parlamentu vysvetlil, že Puigdemont je jediným kandidátom s podporou dostatočnou na to, aby sa pokúsil zostaviť novú vládu.

Madrid 22. januára (TASR) - Predseda katalánskeho parlamentu Roger Torrent v pondelok navrhol, aby sa kandidátom na zostavenie novej katalánskej vlády stal katalánsky expremiér na úteku Carles Puigdemont. Informovala o tom agentúra AP.



Torrent vysvetlil, že Puigdemont je jediným kandidátom s podporou dostatočnou na to, aby sa pokúsil zostaviť novú katalánsku vládu, ktorá vzíde z volieb do regionálneho parlamentu z 21. decembra 2017.



Predseda katalánskeho parlamentu okrem toho uviedol, že písomne požiadal španielskeho premiéra Mariana Rajoya o stretnutie, na ktorom by hovorili o "abnormálnej situácii" v Katalánsku.



Katalánsky parlament, v ktorom majú po voľbách z 21. decembra 2017 väčšinu prívrženci nezávislosti tohto regiónu, mal práve v pondelok oznámiť meno kandidáta na premiérsky post. Po nominácii by mala nasledovať rozprava poslancov a koncom januára hlasovanie o premiérovi.



Puigdemont bol de facto od volieb považovaný za hlavného kandidáta na predsedu vlády. V prípade, že by bol parlamentom zvolený, svojej staronovej funkcie by sa zrejme ujal "na diaľku", prostredníctvom videokonferencie. Takto by sa vyhol zatknutiu, ktoré mu hrozí pri návrate do Španielska. Madrid však považuje za absurdné, aby Katalánsku vládol z Bruselu a ešte k tomu aj v podstate ako utečenec.



Puigdemont utiekol do Bruselu vlani v októbri po tom, ako ho španielsky premiér Mariano Rajoy odvolal z čela katalánskej vlády, keď po oficiálne protiprávnom referende vyhlásil Katalánsko za nezávislú republiku.

Pri návrate do Španielska mu hrozí zatknutie a súd v súvislosti s obvineniami zo vzbury, sprenevery verejných financií, protištátnej činnosti a ďalších trestných činov.



Puigdemont v pondelok prvýkrát od 30. októbra 2017 podnikol cestu mimo územia Belgicka, keď odcestoval do Dánska.



Španielska prokuratúra už v nedeľu varovala, že v prípade Puigdemontovho vycestovania do Dánska sa bude snažiť o jeho zadržanie, a v pondelok oznámila, že požiadala sudcu povereného vyšetrovaním jeho prípadu, aby obnovil platnosť európskeho zatykača voči nemu.