Kim Čong-un sa v Číne stretol s prezidentom Si Ťin-pchingom

Obaja lídri rokovali v pondelok aj v utorok.

Peking 8. mája (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un sa stretol na severe Číny s tamojším prezidentom Si Ťin-pchingom. Išlo už o ich druhý summit za približne 40 dní, informovala v utorok juhokórejská agentúra Jonhap s odvolaním sa na čínske a severokórejské štátne médiá.



Čínska tlačová agentúra Sinchua uviedla v správe z mesta Ta-lien, že obaja lídri rokovali v pondelok aj v utorok. Vymenili si podrobné názory ohľadom vzťahov medzi Čínou a KĽDR a významných záležitostí týkajúcich sa oboch krajín, konštatovala Sinchua.



Severokórejská štátna televízia taktiež informovala, že k stretnutiu medzi Kim Čong-unom a Si Ťin-pchingom došlo v prístavnom meste Ta-lien na severovýchode Číny.



Podľa agentúry Sinchua sa Kim rozhodol stretnúť opäť s čínskym prezidentom, aby "ho informoval o situácii, v nádeji na posilnenie strategickej komunikácie a spolupráce s Čínou, prehĺbenie priateľstva medzi KĽDR a Čínou a posilnenie regionálneho mieru a stability". Od ich prvého stretnutia v marci došlo podľa Kima v rámci bilaterálnych vzťahov aj situácie na Kórejskom polostrove k "významnému pokroku".



Severokórejské štátne médiá informovali, že Kim cestoval do Ta-lienu špeciálnym lietadlom a sprevádzala ho jeho sestra Kim Jo-džong a podpredseda vládnucej strany pre zahraničné otázky Ri Su-jong.



Nepotvrdené špekulácie o tom, že severokórejský vodca sa opäť vrátil do Číny na konzultácie so svojím tradičným spojencom pred nadchádzajúcim summitom s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, sa objavili v médiách už v predchádzajúcich hodinách. K oficiálnemu potvrdeniu návštevy došlo až po tom, ako v utorok popoludní miestneho času odletel z letiska v Ta-liene.



Kim Čong-un už koncom marca neočakávane navštívil vlakom Peking, kde sa stretol so Si Ťin-pchingom. Analytici túto návštevu vnímali ako signál otepľovania v tradične blízkych vzťahoch Číny a Severnej Kórey, ktoré sa zhoršili v súvislosti so severokórejským raketovým a jadrovým programom a uplatňovaním hospodárskych sankcií OSN voči KĽDR zo strany Číny.