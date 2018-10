Konečná dohoda o brexite by mohla byť uzavretá do budúcej stredy

Obe strany sa už zhodli na 80-85 percentách zmluvy, povedal Barnier.

Brusel 10. októbra (TASR) - Konečná dohoda o podmienkach odchodu Británie z Európskej únie je na dosah ruky a mohla by byť uzavretá do budúcej stredy. Informovala o tom v stredu spravodajská televízia Sky News s odvolaním sa na hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera.



Obe strany sa už zhodli na 80-85 percentách zmluvy, povedal Barnier a sľúbil, že Brusel bude rešpektovať "ústavnú integritu" Spojeného kráľovstva.



Navrhol však vznik nových kontrolných stanovíšť na obchodných priechodoch medzi Severným Írskom a Írskom v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu žiadnej dohody.



"Rozumiem, že takéto kontroly sú politicky citlivé," pripustil Barnier. Brexit však podľa jeho slov bol voľbou Británie, nie EÚ. Dodal, že Londýn by sa takýmto kontrolám mohol vyhnúť, pokiaľ by zotrval v colnej únii, takúto verziu však britská premiérka Theresa Mayová jednoznačne odmietla.



S ohľadom na ďalšie termíny rokovaní Barnier povedal, že "dohoda je na dosah ruky do stredy 17. októbra".



Napriek pozitívnym vyjadreniam dodal, že po brexite "už podnikanie nebude ako vždy" a že aj keď k dosiahnutiu dohody dôjde, obchodovanie sa bude musieť zmeniť a prispôsobiť.