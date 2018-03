Lídri USA, Francúzska, Nemecka a Británie odsúdili útok na exšpióna

Vo vyhlásení lídrov USA, Francúzska, Nemecka a Británie sa uvádza, že išlo prvé útočné využitie nervovoparalytickej látky v Európe od druhej svetovej vojny.

Londýn 15. marca (TASR) - Lídri USA, Francúzska, Nemecka a Británie vydali vo štvrtok spoločné vyhlásenie, v ktorom označujú Rusko za zodpovedné za použitie vojenskej nervovoparalytickej látky pri otrávení bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry. Informovala o tom agentúra DPA.



Vo vyhlásení sa uvádza, že išlo o "prvé útočné využitie nervovoparalytickej látky v Európe od druhej svetovej vojny". Podľa štyroch štátov tento útok "ohrozuje bezpečnosť nás všetkých".



"Je to útok na britskú zvrchovanosť a každé takéto použitie zo straty štátu je jasným porušením dohovoru o chemických zbraniach a porušením medzinárodného práva," píše sa vo vyhlásení.



Podľa týchto štyroch štátov Británia povedala svojim spojencom, že za útok je "s najväčšou pravdepodobnosťou zodpovedné Rusko". "Zdieľame britské hodnotenie, že nie je žiadne hodnoverné alternatívne vysvetlenie, a poznamenávame, že to, že Rusko neodpovedalo na legitímnu žiadosť britskej vlády (o vysvetlenie), len zdôrazňuje jeho zodpovednosť," uvádza sa vo vyhlásení.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok varoval, že Moskva čoskoro odpovie obdobným spôsobom na vyhostenie jej 23 diplomatov z Británie v súvislosti s otrávením bývalého ruského špióna. Lavrov vyhlásil, že britské obvinenia zo zapojenia Moskvy do otrávenia Sergeja Skripaľa a jeho dcéry majú za cieľ odpútať pozornosť verejnosti od problematického odchodu Británie z Európskej únie. "Hrubé a nepodložené" obvinenia voči Moskve odrážajú podľa neho "beznádejnú situáciu britskej vlády, v ktorej sa ocitla, keď nie je schopná splniť záväzky, ktoré dala verejnosti v súvislosti s odchodom z EÚ".



Bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru našli 4. marca na lavičke pred nákupným strediskom v Salisbury.



Obaja boli v bezvedomí a ich stav je kritický. Britská premiérka Mayová v súvislosti s prípadom vyhlásila, že Skripaľ a jeho dcéra Julija boli s veľkou pravdepodobnosťou otrávení mimoriadne účinnou nervovoparalytickou bojovou látkou novičok, ktorá sa v časoch studenej vojny v 70.-80. rokoch vyrábala v bývalom Sovietskom zväze.