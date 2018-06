Maďarský parlament schválil siedmu novelu ústavy

Podľa schválenej novely, ktorú predkladal minister spravodlivosti László Trócsányi, povinnosťou všetkých orgánov štátu je ochrana ústavnej identity krajiny a kresťanskej kultúry.

Budapešť 20. júna (TASR) – PPoslanci maďarského parlamentu v stredu schválili siedmu novelu ústavy, v ktorej sa uvádza, že zásadnou úlohou štátu je ochrana ústavnej identity a kresťanskej kultúry a že do Maďarska je zakázané usídliť cudzie obyvateľstvo. Informovala o tom agentúra MTI.



Za novelu hlasovala dvojtretinová väčšina poslancov: 159 poslancov frakcie vládnuceho bloku Fidesz-KDNP, poslanci opozičnej strany Jobbik, nezávislá poslankyňa Dóra Dúróová a poslanec reprezentujúci nemeckú menšinu Imre Ritter.



Proti hlasovali štyria členovia opozičnej frakcie strany Dialóg (Párbeszéd) a Ákos Hadházy, ktorý avizoval vystúpenie zo strany Politika môže byť iná (LMP). Maďarská socialistická strana (MSZP) a LMP oznámili, že sa hlasovania nezúčastnia, poslanci Demokratickej koalície (DK) nehlasovali.



Ústava bola ďalej doplnená o spresnenie v prípadoch uplatnenia spoločných právomocí štátu a Európskej únie. Podľa MTI novinkou je, že uplatňovanie spoločných právomocí musí byť v súlade so základnými právami a slobodami uvedených v ústave. Tieto právomoci nesmú obmedzovať uznesenia týkajúce sa územnej celistvosti, obyvateľstva, formy štátu a štátneho zriadenia.



V texte ústavy sa uvádza, že nie je možné usídliť do Maďarska cudzie obyvateľstvo.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach