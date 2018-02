TRAGÉDIA: V Iráne sa zrútilo dopravné lietadlo so 66 ľuďmi na palube

LATEST: Plane ‘carrying 100 people’ crashes in #Iran after disappearing from flight radar https://t.co/hbLuafKCG9 pic.twitter.com/jqCUPr0eMq — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 18, 2018

Výberová chronológia najväčších leteckých nešťastí od roku 2007



11. februára 2018

Rusko: Dopravné lietadlo ruskej regionálnej leteckej spoločnosti Saratovské aerolínie sa zrútilo krátko po vzlietnutí z moskovského medzinárodného letiska Domodedovo. Stroj typu An-148 smeroval z Moskvy do mesta Orsk na južnom Urale. Obetí: 71 (65 cestujúcich a šesť členov posádky)



2017

V roku 2017 sa nestala nijaká havária civilného dopravného lietadla; išlo o najbezpečnejší rok v histórii komerčnej leteckej dopravy.



25. decembra 2016

Rusko: Niekoľko sekúnd po štarte na letisku v Soči sa do mora zrútilo vojenské lietadlo TU 154. Medzi obeťami boli aj členovia ruského vojenského speváckeho súboru Alexandrovovci. Vyšetrovacia komisia dospela k záveru, že tragédiu "mohla spôsobiť priestorová dezorientácia pilota". Obetí: 92



19. marca 2016

Rusko: Lietadlo Boeing 737-800 nízkorozpočtovej leteckej spoločnosti FlyDubai sa v noci zrútilo pri pristávacom manévri na letisku v juhoruskom meste Rostov na Done. Obetí: 62



31. októbra 2015

Egypt: Ruské dopravné lietadlo Airbus A321 spoločnosti Metrojet s 224 osobami na palube, smerujúce z egyptského letoviska Šarm aš-Šajch do Petrohradu, sa v dôsledku teroristického útoku zrútilo na Sinajskom polostrove približne 22 minút po štarte. Všetci pasažieri i členovia posádky zahynuli. Takmer všetky obete tragédie boli občanmi Ruskej federácie.



24. marca 2015

Francúzsko: Dopravné lietadlo Airbus nemeckej spoločnosti Germanwings sa zrútilo vo francúzskych Alpách neďaleko mesta Barcelonnette. Vyšetrovanie ukázalo, že stroj zámerne naviedol k zemi prvý pilot, ktorý mal psychické problémy. Obetí: 150



28. decembra 2014

Indonézia: Dopravné lietadlo Airbus A320-200 spoločnosti AirAsia zmizlo z radarov ráno nad Jávskym morom. Lietadlo smerovalo do Singapuru. Indonézia ukončila 18. marca 2015 pátranie. Obetí: 162



17. júla 2014

Ukrajina: Malajzijské dopravné lietadlo Boeing-777 smerujúce z Amsterdamu do Kuala Lumpuru sa zrútilo na východe Ukrajiny. Väčšina cestujúcich bola z Holandska. Stroj sa zrútil 40 kilometrov od ukrajinsko-ruských hraníc v katastri obce Hrabove. Medzinárodné vyšetrovanie ukázalo, že lietadlo bolo zasiahnuté raketou vystrelenou z ruského protilietadlového raketového systému Buk. Obetí: 298 (vrátane 80 detí a 15 členov posádky)



7. marca 2014

Malajzia: Dopravné lietadlo spoločnosti Malaysia Airlines s 239 ľuďmi na palube zmizlo dve hodiny po odlete z Kuala Lumpuru do Pekingu. Boeing 777-200 sa podľa predpokladov zrútil do mora, jeho vrak sa doteraz nenašiel. Obetí: 239 (227 cestujúcich a 12 členov posádky)



3. júna 2012

Nigéria: Dopravné lietadlo so 153 osobami na palube sa zrútilo na budovu v husto obývanej štvrti nigérijskej hospodárskej metropoly Lagos. K nehode došlo krátko pred pristátím na letisku v Lagose, kam smerovalo z hlavného mesta Abuja. Zahynuli všetci cestujúci na palube a ďalší ľudia na zemi. Obetí: 200



7. septembra 2011

Rusko: Pri ruskom meste Jaroslavľ havarovalo lietadlo Jak-42 aj s miestnym profesionálnym hokejovým mužstvom Lokomotiv bezprostredne po štarte z miestneho letiska Tunošna. Následkom nehody zahynulo sedem členov posádky a všetkých 37 cestujúcich, vrátane slovenského hokejistu Pavla Demitru. Prežiť sa podarilo len ťažko zranenému členovi posádky Alexandrovi Sizovovi. Obetí: 44



28. júla 2010

Pakistan: Pakistanské dopravné lietadlo sa zrútilo v horách pri hlavnom meste Islamabad. Airbus A320 havaroval v pohorí Margalla počas pokusu o pristátie v Islamabade. Lietadlo patrilo súkromnej leteckej spoločnosti Airblue. Obetí: 152



22. mája 2010

India: Dopravné lietadlo Boeing 737-800, ktoré odštartovalo z Dubaja, zišlo z vlhkej pristávacej dráhy na letisku v Mangalúru na juhozápade Indie. Stroj skončil v blízkom lesnatom poraste a začal horieť. Na palube sa nachádzalo 160 indických cestujúcich a šesť členov posádky. Obetí: 158



30. júna 2009

Jemen: Dopravné lietadlo A310-300 jemenských aerolínií sa zrútilo do Indického oceánu pri Komorských ostrovoch. Stroj odštartoval z jemenského hlavného mesta Saná a zrútil sa za zlého počasia 15 minút pred pristátím na komorskom letisku Moroni. Podarilo sa zachrániť iba 14-ročné francúzske dievča komorského pôvodu. Obetí: 152



17. júla 2007

Brazília: Dopravné lietadlo Airbus A320 zišlo počas pristávania v Sao Paule z pristávacej dráhy a vrazilo do čerpacej stanice. Po nehode stroj zachvátil požiar a nikto zo 176 ľudí na palube neprežil. Na zemi pri tejto tragédii zahynulo ďalších 23 ľudí. Obetí: 199

Teherán 18. februára (TASR) - Na juhu Iránu sa v nedeľu zrútilo dopravné lietadlo iránskej leteckej spoločnosti Aseman so 60 cestujúcimi a šiestimi členmi posádky na palube. Informovala o tom agentúra AP.Podľa hovorcu spoločnosti Aseman haváriu lietadla nikto neprežil a zatiaľ nie je jasné, čo mohlo byť jej príčinou.K nehode došlo v nedeľu v hornatej oblasti neďaleko mesta Semirom, vzdialeného približne 620 kilometrov od iránskej metropoly Teherán, pričom lietadlo údajne narazilo do úbočia hory Dena v pohorí Zagros. Predstaviteľ iránskeho Červeného polmesiaca uviedol, že na miesto nehody nemohli byť pre hmlu vyslané záchranárske vrtuľníky.Podľa iránskej tlačovej agentúry Fars išlo o dvojmotorové turbovrtuľové lietadlo typu ATR-72 francúzskej výroby, ktoré smerovalo z Teheránu do juhoiránskeho mesta Jásúdž, vzdialeného približne 780 kilometrov južne od Teheránu.