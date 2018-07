Rakúsko a Nemecko chcú spolu s Talianskom zastaviť migračné toky do EÚ

Seehofer potvrdil, že žiadatelia o azyl, ktorí sú nelegálne na území Nemecka, nebudú posielaní späť do Rakúska, ale zo zadržiavacích centier neďaleko hraníc poputujú do Talianska a Grécka.

Viedeň 5. júla (TASR) - Nemecko a Rakúsko chcú spoločne bojovať proti nelegálnej migrácii v EÚ a proti nekontrolovanému pohybu žiadateľov o azyl v Európe. Do tohto procesu sa pokúsia zapojiť aj Taliansko. Azylantov zaregistrovaných v Grécku a Taliansku vrátia späť na územie týchto krajín bez toho, aby to predstavovalo záťaž pre Rakúšanov. Uviedli to vo štvrtok vo Viedni nemecký minister vnútra a šéf Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom.



Seehofer potvrdil, že žiadatelia o azyl, ktorí sú nelegálne na území Nemecka, nebudú posielaní späť do Rakúska, ale zo zadržiavacích centier neďaleko rakúsko-nemeckých hraníc poputujú do Talianska a Grécka, kde požiadali o právnu ochranu po vstupe do Európskej únie. Spresnil, že až dve tretiny azylantov v Nemecku prišlo práve z Grécka a Talianska, a dodal, že Španielska sa zatiaľ tieto návratové opatrenia netýkajú.



"Rakúsko sa nemá čoho obávať, nikto ho nebude brať na zodpovednosť za azylantov," uviedol Seehofer.



Kurz pred novinármi priznal, že je spokojný s rozhovormi so Seehoferom, lebo Nemecko objasnilo svoju pozíciu a aj v súvislosti s dianím v nemeckej vládnej koalícii konštatoval, že "za dva dni sa podarilo urobiť viac ako za posledné dva roky". Pripomenul, že na budúci týždeň v Innsbrucku dôjde k stretnutiu ministrov vnútra Nemecka, Rakúska a Talianska, ktorých úlohou bude hľadať spoločné riešenie na zastavenie južných migračných trás (Stredomorie) s cieľom znížiť počet migrantov v Európe.



Aj Seehofer ocenil význam pripravovaného trojstretnutia v rakúskych Alpách a pripomenul, že Grécko a Taliansko majú povinnosť riešiť nelegálnu migráciu. Spolkový minister vnútra dodal, že v najbližších týždňoch by sa mali konať rokovania s Gréckom a Talianskom, pričom upozornil, že pôjde o ťažké rokovania s celoeurópskym dosahom. Aj preto by sa podľa jeho slov mali konať na najvyššej politickej úrovni, medzi kancelárkou Angelou Merkelovou a premiérmi Giuseppem Contem a Alexisom Tsiprasom.



"Ak rokovania s Gréckom a Talianskom zlyhajú, tak naše krajiny premyslia nové opatrenia ako zastaviť nelegálnu migráciu," dodal Seehofer.