Andrea Nahlesová je novou predsedníčkou sociálnych demokratov

Wiesbaden 22. apríla (TASR) - Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) má prvýkrát vo svojej takmer 155-ročnej histórii za predsedníčku ženu.



Delegáti nedeľňajšieho mimoriadneho zjazdu vo Wiesbadene zvolili do čela strany šéfku poslaneckého klubu SPD v Spolkovom sneme Andreu Nahlesovú, ktorá tak porazila ďalšiu kandidátku - starostku mesta Flensburg Simone Langeovú.



Nahlesová získala 414 zo 624 odovzdaných platných hlasov (66,35 percenta), Lengeová dostala 172 hlasov. Hlasovania sa zdržalo 38 delegátov, sedem hlasov bolo neplatných.



V približne polhodinovom príhovore k delegátom Nahlesová vyjadrila obavy z ohrozenia demokratického systému pravicovými populistami. "Nejde o nič menej, než o zachovanie našej vlastnej demokracie," cituje ju agentúra DPA.



Pravicoví populisti sú podľa nej veľkou výzvou pre demokraciu aj v Európe. "Pravičiari nevyhľadávajú konfrontáciu so silnými. Bojujú proti najslabším," povedal Nahlesová narážajúc na vzostup Alternatívy pre Nemecko (AfD), vystupujúcej predovšetkým proti migrácii. "Tieto sily nie sú ľud, sú útokom na ľud," zdôraznila, pričom kritizovala aj maďarského premiéra Viktora Orbána.



"Najmä americký prezident Donald Trump úplne vymazáva zásadu solidarity a princíp "Amerika na prvom mieste" mu slúži iba pre jeho vlastné záujmy," tvrdí Nahlesová. Voči tomu sa však treba postaviť a jednou z úloh sociálnych demokratov musí byť to, že budú solidárnym obhajcom zneistených občanov.



SPD podľa nej symbolizuje slobodu, spravodlivosť a solidaritu. "Solidarita je to, čo najviac chýba v tomto globalizovanom, neoliberálnom, turbodigitálnom svete," vyhlásila Nahlesová. Solidarita znamená aj bezplatné školy a univerzity - a v ekonomike ide o to, aby bol zisk na prospech všetkých.



Nahlesová na záver vyzvala členov SPD, aby s ňou spolupracovali. "Človek to sám nedokáže urobiť," povedala. "Zvládneme to, sľubujem."



Po oznámení výsledkov hlasovania sa Langeová v krátkom príhovore poďakovala za podporu a nedeľňajší zjazd označila za začiatok obnovy SPD.