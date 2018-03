FOTO: Strany obnovenej veľkej koalície v Nemecku podpísali zmluvu

Najvyšší predstavitelia Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), sesterskej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) podpísali v pondelok 12. marca 2018 zmluvu o pokračovaní spoločného vládnutia v rámci tzv. veľkej koalície. O slávnostnom akte v parlamentnom Dome Paula Löbeho v Berlíne. Na snímke podpisy zľava nemeckej kancelárky a šéfky CDU Angely Merkelovej, úradujúciho premiéra spolkovej krajiny Bavorsko a šéfa CSU Horsta Seehofera a starostu Hamburgu a dočasného šéfa SPD Olafa Scholza. Foto: TASR/AP

Berlín 12. marca (TASR) - Najvyšší predstavitelia Kresťanskodemokratickej únie (CDU), sesterskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) podpísali v pondelok zmluvu o pokračovaní spoločného vládnutia v rámci tzv. veľkej koalície. Slávnostný akt sa uskutočnil v parlamentnom Dome Paula Löbeho v Berlíne, informovala agentúra DPA.Konzervatívci a sociálni demokrati tak oficiálne ukončili takmer polročné obdobie politickej neistoty po septembrových voľbách v Nemecku, počas ktorého sa šéfka CDU, kancelárka Angela Merkelová, najprv neúspešne snažila vytvoriť novú koalíciu s liberálmi a zelenými a následne oslovila pôvodných koaličných partnerov, aj keď tí po voľbách ďalšie spoločné vládnutie odmietali.Koaličnú zmluvu v rozsahu 177 strán, na ktorej sa lídri CDU, CSU a SPD dohodli vo februári, museli schváliť jednotlivé strany, v prípade sociálnych demokratov formou hlasovania radových členov.Merkelová vyjadrila v pondelok optimizmus, že staronová koalícia bude úspešná.povedala na spoločnej tlačovej konferencii s dočasným predsedom SPD Olafom Scholzom a šéfom CSU Horstom Seehoferom v Berlíne.Scholz ako budúci minister financií a vicekancelár uviedol, že nová koalícia má solídny základ, hoci tentoraz nejdeDodal, že hoci blok CDU/CSU a SPD zostávajú, sú tieto subjekty napriek tomu schopnéPodľa vyjadrenia Seehofera teraz Nemci očakávajú, že po niekoľkých mesiacoch rokovaní bude koaličná zmluva rýchlo uplatnená v praxi. Dohoda medzi staronovými koaličnými partnermi odráža v nebývalej mieredodal šéf CSU, ktorý bude v novej spolkovej vláde ministrom vnútra s portfóliom rozšíreným oV stredu Spolkový snem v Berlíne oficiálne štvrtýkrát zvolí Merkelovú za spolkovú kancelárku. Následne budú Merkelová a noví ministri slávnostne uvedení do funkcie.Tzv. veľká koalícia CDU, CSU a SPD vládla Nemecku aj v predchádzajúcom volebnom období od roku 2013, v septembrových voľbách do Bundestagu však všetky tri strany utrpeli straty, na čo sociálni demokrati najskôr zareagovali oznámením, že odchádzajú do opozície.