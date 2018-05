Nemecký súd odmietol poslať Puigdemonta naspäť do väzby

Puigdemont sa zdržiava v Berlíne.

Berlín 22. mája (TASR) - Nemecký súd v meste Schleswig odmietol v utorok žiadosť prokuratúry poslať bývalého katalánskeho lídra Carlesa Puigdemonta naspäť do väzby, kde by čakal na rozhodnutie, či bude vydaný do Španielska. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Puigdemonta zadržala polícia v severonemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko 25. marca, keď prekročil hranicu z Dánska. Vracal sa autom z návštevy Škandinávie do Belgicka, kam sa uchýlil po zosadení svojej vlády v Barcelone.



Španielsko vydalo európsky zatýkací rozkaz na jeho osobu a žiadosť o jeho extradíciu (vydanie) pre obvinenia zo vzbury a sprenevery štátnych financií. Obvinenia súvisia s nezákonným referendom o nezávislosti Katalánska od Španielska, ktoré sa konalo vlani v októbri.



Niekdajšieho premiéra Katalánska Puigdemonta prepustili z nemeckej väzby 6. apríla, keď tamojší súd vyhlásil, že dospel k názoru, že politik nemôže byť vydaný do Španielska pre obvinenie zo vzbury - avšak prokuratúra v Šlezvicku-Holštajnsku v utorok uviedla, že nové informácie poskytnuté španielskymi úradmi naznačujú, že to bude možné. Prokuratúra preto žiadala opätovné zatknutie Puigdemonta a jeho umiestnenie do väzby.



Krajinský súd v meste Schleswig v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko túto žiadosť zamietol.