Carlesa Puigdemonta prepustili z väzenia v Nemecku

Neumünster 6. apríla (TASR) - Bývalý katalánsky líder Carles Puigdemont opustil väzenie v nemeckom meste Neumünster po tom, ako zložil kauciu vo výške 75.000 eur. Informovala o tom agentúra DPA.



Puigdemont sa priamo pred väznicou prihovoril svojím stúpencom "na celom svete", pričom im poďakoval za solidaritu, ktorú mu počas pobytu za mrežami prejavovali, uviedla agentúra AP.



Puigdemontovo okamžité prepustenie nariadila v piatok prokuratúra v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajsko, bezprostredne po tom, ako zložil kauciu. Prokuratúra zároveň uviedla, že Puigdemont poskytol úradom adresu, na ktorej sa bude v Nemecku zdržiavať, kým sa nerozhodne o jeho prípadnom vydaní do Španielska.



Vrchný krajinský súd so sídlom v meste Schleswig už vo štvrtok večer rozhodol, že Puigdemonta nemožno vydať do Španielska pre trestný čin vzbury, ktorému má v nemeckom právnom poriadku najbližšie vlastizrada, pretože nie je naplnená jeho skutková podstata. Vyhovel žiadosti prokuratúry o vydanie vydávacieho zatykača v súvislosti s údajnou spreneverou, avšak jeho platnosť predbežne pozastavil s tým, že si i toto podozrenie vyžaduje objasnenie a ďalšie informácie.



Zároveň stanovil sumu 75.000 eur, po ktorej zložení môže Puigdemont opustiť väzenskú celu, avšak pod podmienkou, že neopustí územie Nemecka, nahlási každú zmenu miesta pobytu, raz týždenne sa bude hlásiť na polícii a bude rešpektovať predvolania vydané generálnym prokurátorom a Vrchným krajinským súdom v Schleswigu.



Puigdemonta zadržali 25. marca v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, keď sa vracal autom zo Škandinávie do Belgicka, kam sa uchýlil po zosadení svojej vlády v Barcelone. Stalo sa tak na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, ktorý španielsky najvyšší súd opätovne vydal na politika a jeho šiestich katalánskych kolegov zdržiavajúcich sa v zahraničí.