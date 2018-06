Nový španielsky premiér Pedro Sánchez zložil sľub a ujíma sa úradu

Profil nového španielskeho premiéra



Pedro Sánchez Pérez-Castejón sa narodil 29. februára 1972 v Madride. V roku 1993 sa stal členom Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE). Absolvoval magisterské štúdium európskej hospodárskej politiky v Bruseli (1997-98). Pracoval ako poradca v Európskom parlamente pre poslankyňu Bárbaru Dührkopovú z PSOE a neskôr, počas vojny v Kosove, radil šéfovi štábu vysokého predstaviteľa OSN v Bosne Carlosovi Westendorpovi.



V roku 2000 bol jedným z delegátov na kongrese PSOE a začal pracovať pre vrcholných predstaviteľov tejto strany. V rokoch 2004-09 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Madride za PSOE.



Od roku 2008 do roku 2013 bol docentom pre ekonomickú štruktúru a históriu ekonomického myslenia na Fakulte právnických a obchodných vied Univerzity Camila Josého Celu (UCJC) v Madride.



Po odstúpení Pedra Solbesa v septembri 2009 obsadil voľné miesto v španielskom parlamente za PSOE. Počas svojho prvého funkčného obdobia zastával funkciu zástupcu hovorcu vo výbore pre územnú politiku a bol členom výborov pre zahraničné veci a zmiešané európske záležitosti. Doktorát v ekonómii a podnikaní na UCJC získal 21. novembra 2012.



V januári 2013 sa po odstúpení Cristiny Narbonovej vrátil do poslaneckých lavíc. Novým generálnym tajomníkom Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) sa Pedro Sánchez stal 13. júla 2014. Vo funkcii nahradil Alfreda Péreza Rubalcabu, ktorý odstúpil po katastrofálnej porážke socialistov v májových eurovoľbách. Sánchez získal pri hlasovaní 49 percent hlasov, čím o 13 percent predstihol svojho hlavného súpera Eduarda Madinu. Post oficiálneho vodcu strany získal 10. septembra 2014.



Pod Sánchezovým vedením dosiahla PSOE v parlamentných voľbách v decembri 2015 a v nových voľbách v júni 2016 najhoršie výsledky v dejinách. V porovnaní s voľbami v roku 2011 prišli socialisti približne o 1,5 milióna hlasov. Pritom už v roku 2011 dostali o 4,3 milióna hlasov menej než vo voľbách v roku 2008.



Po voľbách z decembra 2015 sa v Španielsku nepodarilo zostaviť riadnu funkčnú vládu. Mariano Rajoy v januári 2016 premiérske poverenie odmietol s tým, že nemá za sebou potrebnú väčšinu v zákonodarnom zbore. Španielsky kráľ Filip VI. poveril 2. februára 2016 zostavením vlády lídra socialistov Pedra Sáncheza. Štyri mesiace po parlamentných voľbách kráľ Filip VI. ukončil snahy o zostavenie novej vlády a otvoril tak cestu k predčasným voľbám a vládu zostavoval úradujúci premiér Mariano Rajoy.



Pedro Sánchez odstúpil 1. októbra 2016 po viac ako dvoch rokoch na čele PSOE po tom, čo niekoľko mesiacov odmietal v povolebnej patovej situácii tolerovať nové funkčné obdobie konzervatívneho premiéra Mariana Rajoya. Na rozdiel od časti strany presadzoval vytvorenie koalície s ľavicovou stranou Podemos a liberálnou Ciudadanos (Občania).



Necelých osem mesiacov po odchode z predsedníckej funkcie v PSOE sa Sánchezovi podaril nečakaný návrat do čela Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE). Vysokoškolský učiteľ Pedro Sánchez získal 21. mája 2017 hlasy približne 50 percent registrovaných členov strany.



Poslanci španielskeho parlamentu vyslovili v piatok 1. júna nedôveru vláde premiéra Mariana Rajoya. Príslušný návrh podporilo 180 poslancov, proti ich bolo 169 a jeden sa zdržal. Sánchez sa na základe zákona okamžite stal novým premiérom.



Španielsky premiér Pedro Sánchez hovorí plynule po anglicky a francúzsky.

Madrid 2. júna (TASR) - Líder španielsky socialistov Pedro Sánchez zložil v sobotu sľub ako nový predseda vlády. Informovala o tom agentúra AP.Obrad sa uskutočnil v madridskom paláci Zarzuela a Sánchez zložil sľub pred kráľom Filipom VI.Sánchez prebral funkciu premiéra po tom, ako španielsky parlament v piatok vyslovil nedôveru konzervatívnej vláde Mariana Rajoya. Iniciovala ho práve Sánchezova Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE).Sánchez (46) predložil konštruktívny návrh na vyslovenie nedôvery v reakcii na verdikty justície v korupčnej afére okolo Rajoyových ľudovcov s tým, že by osobne bol pripravený nahradiť súčasného predsedu vlády.Rajoya na odstúpenie z premiérskej funkcie vyzvali všetky opozičné strany po tom, ako súd v súvislosti s rozsiahlym korupčným škandálom rozhodol, že Rajoyova vládnuca Ľudová strana (PP) profitovala z korupčnej schémy a nariadil jej zaplatiť pokutu vo výške 245.000 eur.Korupčný škandál - známy aj ako Operación Gürtel - je považovaný za jeden z najväčších v histórii demokratického Španielska. Na verejnosť prvýkrát prenikol v roku 2009. Týka sa podplácania politikov z vládnucej PP španielskymi podnikateľmi, ktorí sa vďaka úplatkom dostávali k lukratívnym verejným objednávkam.