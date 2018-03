Summit Južnej a Severnej Kórey sa uskutoční 27. apríla

Juhokórejský prezident Mun Če-in a severokórejský vodca Kim Čong-un sa v uvedenom termíne stretnú v tzv. Mierovom dome na južnej strane hranice v Pchanmundžome.

Soul 29. marca (TASR) - Summit lídrov Južnej a Severnej Kórey sa uskutoční 27. apríla. Na takejto - doposiaľ len tretej - vrcholnej schôdzke sa vo štvrtok dohodli zástupcovia oboch krajín na prípravných rokovaniach v dedine Pchanmundžom v pohraničnej demilitarizovanej zóne.



Juhokórejský prezident Mun Če-in a severokórejský vodca Kim Čong-un sa v uvedenom termíne stretnú v tzv. Mierovom dome na južnej strane hranice v Pchanmundžome, informovala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



Vládni predstavitelia z oboch kórejských štátov po štvrtkových rozhovoroch tiež oznámili, že prípravy kórejsko-kórejského summitu budú pokračovať v stredu 4. apríla, keď sa budú zaoberať otázkami protokolu, bezpečnosti a mediálneho pokrytia.



Plánovaný summit bude len tretím stretnutím najvyšších predstaviteľov Kórejskej republiky a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) od kórejskej vojny z rokov 1950-53.



Obe krajiny sa snažia zlepšiť vzťahy a zmierniť vojenské napätie na Kórejskom polostrove a rokovania ich lídrov by podľa agentúry AP mohli významne prispieť k medzinárodnému diplomatickému úsiliu o vyriešenie patovej situácie okolo jadrového programu KĽDR.



Plány na medzikórejský summit avizovali obe strany začiatkom marca, keď delegácia zo Soulu pricestovala na návštevu do Pchjongjangu a rokovala s tamojším vodcom Kim Čong-unom. Severná Kórea vtedy vyjadrila aj pripravenosť na začatie konzultácií o normalizácii vzťahov s USA, ktorých témou by mohla byť aj denuklearizácia Kórejského polostrova.



Začiatkom tohto týždňa sa tiež uskutočnila nečakaná návšteva severokórejského vodcu Kim Čong-una u čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Pekingu.



Koncom mája sa očakáva aj stretnutie severokórejského vodcu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.