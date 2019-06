Trump uvažuje o vyslaní ďalších 2000 vojakov do Poľska

Trump zároveň uviedol, že Poľsko si objednalo od USA viac ako 30 stíhacích lietadiel typu F-35.

Washington 12. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že uvažuje o vyslaní ďalších 2000 vojakov do Poľska. Informovala o tom agentúra AFP.



Trump v Bielom dome počas schôdzky s poľským prezidentom Andrzejom Dudom povedal, že ďalšie americké jednotky by sa presunuli do Poľska z Nemecka. Upozornil však, že diskusia v tejto veci nie je ešte uzavretá.



Trump zároveň uviedol, že Poľsko si objednalo od USA viac ako 30 stíhacích lietadiel typu F-35.



Agentúra AP pred niekoľkými dňami poznamenala, že Poľsko, obávajúce sa ruskej vojenskej aktivity, presadzuje zvýšenú a trvalú prítomnosť amerických vojakov na svojom území. V súčasnosti ich je v Poľsku približne 4000, a to v rámci rotačného systému.