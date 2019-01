Trump oznámil dočasné obnovenie financovania federálnych inštitúcií

Trump však v najnovšom vyhlásení pohrozil, že chod vlády sa znova sčasti zastaví, ak nedôjde k dohode ohľadom pohraničného múru.

Washington 25. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil dohodu o dočasnom obnovení financovania federálnych inštitúcií v USA. Na základe dohody Bieleho domu a lídrov Kongresu sa tzv. shutdown, teda zastavenie ich financovania, preruší do 15. februára.



Avizované opatrenie ukončí rekordne dlhý, 35-dňový čiastočný shutdown amerických federálnych inštitúcií, spôsobený sporom okolo Trumpom presadzovanej bariéry na hranici s Mexikom, a poskytne vyjednávačom čas na hľadanie definitívnej dohody o rozpočte. Informovali o tom agentúry AP a AFP i televízia CNN.



"Dosiahli sme dohodu o ukončení shutdownu a opätovnom fungovaní federálnej vlády," povedal Trump vo vystúpení v Ružovej záhrade Bieleho domu. "Zakrátko podpíšem zákon, ktorý uvedie do činnosti našu vládu na tri týždne, do 15. februára," citovala ho agentúra AFP.



Trump však v najnovšom vyhlásení pohrozil, že chod vlády sa znova sčasti zastaví, ak nedôjde k dohode ohľadom pohraničného múru.



Zasa obhajoval takýto projekt, no nezmienil sa o svojej požiadavke na 5,7 miliardy dolárov na jeho financovanie. Výstavba múru na hranici s Mexikom patrila k hlavným predvolebným prísľubom, ktoré dal svojim voličom.



"Ak nedostaneme od Kongresu férovú dohodu, potom sa buď vládne inštitúcie 15. februára znova zatvoria, alebo využijem právomoci, ktoré mi dávajú zákony a Ústava Spojených štátov, na riešenie tohto núdzového stavu," vyhlásil Trump.



Počas shutdownu okrem iného nedostávali výplaty státisíce federálnych zamestnancov po celej krajine a ani úrady Spojených štátov v zahraničí, čo malo reťazový účinok na milióny ďalších ľudí.



Naliehavosť ukončenia tejto situácie sa ukázala aj po piatkových správach o zhoršujúcich sa meškaniach na niektorých z najvyťaženejších letísk v USA.



Prieskumy ukazujú, že verejnosť obviňuje zo shutdownu Trumpa a jeho preferencie počas trvania patovej situácie klesli.