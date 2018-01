V Iráne zadržali exprezidenta Ahmadínežáda

Ahmadínežádov prejav vedenie krajiny vyhodnotilo ako podnecovanie k nepokojom. K exprezidentovmu zadržaniu došlo údajne so súhlasom duchovného vodcu, ajatolláha Alího Chameneího.

Teherán 7. januára (TASR) - Pre podozrenie z podnecovania a podpory protivládnych protestov v Iráne zadržali bývalého prezidenta krajiny Mahmúda Ahmadínežáda.



S odvolaním sa na dôveryhodné zdroje v Teheráne o tom v nedeľu informoval v Londýne sídliaci denník Al-Quds Al-Arabi, podľa ktorého zadržanie súvisí s politikovou návštevou na západe Iránu, kde verejne kritizoval súčasného prezidenta Hasana Rúháního a jeho vládu.



Denník Times of Israel vo svojom internetovom vydaní napísal, že informáciu o Ahmadínežádovom zadržaní sa mu zatiaľ z nezávislých zdrojov nepodarilo potvrdiť. O exprezidentovom zatknutí informovala aj panarabská televízia al-Arabíja.



Podľa uvedeného arabského denníka iránske úrady na Ahmadínežáda chcú uvaliť domáce väzenie.



Príčinou pre tento postup iránskych úradov bolo údajne Ahmadínežádovo vystúpenie z 28. decembra, v ktorom kritizoval súčasné vedenie Iránu za to, že sa vzdialilo národu a realite a nevie nič o problémoch iránskej spoločnosti. Obvinil ho tiež zo zlého spravovania štátu a z uzurpovania si monopolu na bohatstvo krajiny.



Ahmadínežádov prejav vedenie krajiny vyhodnotilo ako podnecovanie k nepokojom. K exprezidentovmu zadržaniu došlo údajne so súhlasom duchovného vodcu, ajatolláha Alího Chameneího.



Advokát iránskeho exprezidenta Mahmúda Ahmadínežáda v nedeľu dementoval správy médií o zatknutí svojho mandanta za podporu protivládnych protestov v iránskych mestách. Podľa agentúry TASS o tom v nedeľu informoval spravodajský portál Erem news.



"Informácia o zatknutí môjho klienta, bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda, nezodpovedá skutočnosti," vyhlásil advokát na margo správ prevzatých z arabského denníka Al-Quds al-Arabi aj viacerými západnými médiami.



TASS dodala, že príslušné úrady v Teheráne správu o údajnom Ahmadínežádovom zatknutí oficiálne nepotvrdili, ani nepopreli.



Práve 28. decembra sa v Iráne spustila vlna protivládnych protestov, ktorých účastníci žiadali zlepšiť ekonomickú situáciu krajiny. Časť z protestujúcich žiadala aj demisiu vlády. Paralelne s týmito protestmi sa však konali aj zhromaždenia na podporu súčasnej iránskej vlády. Iránske revolučné gardy v nedeľu oznámili, že ukončili vlnu nepokojov spojených s protivládnymi protestmi.



Vo vyhlásení na svojej webovej stránke Revolučné gardy obvinili z nepokojov Spojené štáty, Izrael a Saudskú Arábiu, ako aj exilovú opozičnú skupinu Ľudoví mudžahedíni (Modžáhedíne Chalk) a podporovateľov monarchie, ktorú zvrhla islamská revolúcia v roku 1979. USA a Izrael síce vyjadrili podporu protestom, ale popierajú obvinenia z toho, že by ich podnecovali.



Od začiatku protestov prišlo o život najmenej 21 ľudí a stovky ďalších boli zatknuté. Je medzi nimi približne 90 univerzitných študentov, uviedla polooficiálna agentúra ISNA s odvolaním sa na reformného poslanca Mahmúda Sádekího.



Iránski poslanci mali v nedeľu zasadanie za zatvorenými dverami, na ktorom ich bezpečnostní predstavitelia informovali o protestoch a podmienkach zatknutých